Η Γερουσία ενέκρινε την πρόταση να τερματιστεί προσωρινά το shutdown

Το ν/σ εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία. «Αντάρτικο» από 8 Δημοκρατικούς.

Κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί το μεγαλύτερο χρονικά shutdown στις ΗΠΑ, υιοθέτησε η αμερικανική Γερουσία χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας Δημοκρατικών, με το σχετικό έγγραφο να διαβιβάζεται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο βάζει τέλος σε ένα αδιέξοδο εβδομάδων που έχει διαταράξει τα επιδόματα τροφίμων για πολλά εκατ. Αμερικανών, άφησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους απλήρωτους και έχει μπλοκάρει την εναέρια κυκλοφορία. Το ν/σ εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών των Δημοκρατικών.

Το κείμενο που βρήκε την υποστήριξη οκτώ Δημοκρατικών, προκάλεσε οργή στους κόλπους του κόμματος οι οποίοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συνδέσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης με τις παροχές υγείας οι οποίες ωφελούν 24 εκατ. Αμερικανούς που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σχετικές εγγυήσεις ότι θα συνεχιστούν.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπου ο επικεφαλής Μάικ Τζόνσον έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να την ψηφίσει το συντομότερο δυνατό την Τετάρτη και να την στείλει στον Τραμπ για να την υπογράψει. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης ως «πολύ καλή». Η συμφωνία θα επεκτείνει τη χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, προσθέτοντας περίπου 1,8 τρισ. δολάρια ετησίως στο χρέος της, ύψους 38 τρισ. δολαρίων.

Ο Τραμπ ακύρωσε μονομερώς δισ. δολάρια σε δαπάνες και πάγωσε τους μισθούς σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, παρεμβαίνοντας στη συνταγματική εξουσία του Κογκρέσου σε δημοσιονομικά θέματα. «Η συμφωνία δεν φαίνεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένα κιγκλιδώματα ασφαλείας που θα εμποδίσουν τον Τραμπ να θεσπίσει περαιτέρω περικοπές δαπανών» τονίζει το Reuters, όμως εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση το προγράμματος επιδοτήσεων τροφίμων SNAP έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026.