Ό,τι λάμπει, δεν είναι μόνο χρυσός: Ιστορική ημέρα και για το ασήμι, ρεκόρ για πλατίνα

Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 77 δολαρίων, ενώ και ο χρυσός και η πλατίνα κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά.

Πολλά τα ορόσημα στην αγορά μετάλλων σήμερα: Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 77 δολαρίων, ενώ και ο χρυσός και η πλατίνα κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Την άνοδο στην αγορά των μετάλλων τροφοδοτούν οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις που καθιστούν ελκυστικότερα τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή του ασημιού στην αγορά spot εκτινάχθηκε κατά 7% στα 77,12 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει άνοδο 167%. Η κίνηση αποδίδεται στα ελλείμματα προσφοράς, στον χαρακτηρισμό του ως κρίσιμου ορυκτού από τις ΗΠΑ και στις ισχυρές επενδυτικές εισροές.

Ο χρυσός (τιμή spot) ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 4.529,8 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα έφτασε στο ρεκόρ των 4.533,14 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 4.559 δολάρια.

«Οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής της Fed το 2026, το αδύναμο δολάριο και οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις προκαλούν μεταβλητότητα σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα. Αν και υπάρχει μια πιθανότητα κατοχύρωσης κερδών πριν από το τέλος του έτους, η τάση παραμένει ισχυρή», σχολιάζει ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων της Zaner Metals.

Οι αγορές αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026, με την πρώτη πιθανότατα γύρω στα μέσα του έτους, εν μέσω εικασιών ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να διορίσει έναν πιο dovish πρόεδρο της Fed, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

«Τα 77 δολάρια ανά ουγγιά και στη συνέχεια τα 80 δολάρια για το ασήμι είναι εφικτά μέχρι το τέλος του έτους. Για τον χρυσό, ο επόμενος στόχος είναι τα 4.686,81 δολάρια, με τα 5.000 δολάρια πιθανότατα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους», πρόσθεσε ο Γκραντ.

Ο χρυσός παραμένει σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, υποστηριζόμενος από τη χαλάρωση της πολιτικής της Fed, τις αγορές από κεντρικές τράπεζες, τις εισροές σε ETF και τις συνεχιζόμενες τάσεις αποδολαριοποίησης.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η πλατίνα (τιμή spot) αυξήθηκε κατά 8,7% στα 2.411,46 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 2.448,25 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο σχεδόν 10% στα 1.850,76 δολάρια.