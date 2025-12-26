Ειδήσεις | Ελλάδα

Στον ουρανό της Αθήνας 3.000 φαναράκια για τη «Νύχτα των Ευχών»

Φωτίστηκε από τα φαναράκια ο ουρανός της Αθήνας, καθώς πραγματοποιήθηκε απόψε στην πλατεία Κοτζιά η «Νύχτα των Ευχών», που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Ένα παραμυθένιο σκηνικό θύμιζε τη «Νύχτα των Ευχών» η στολισμένη πλατεία Κοτζιά. Χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια φώτισαν τον ουρανό, μεταφέροντας τις ευχές χιλιάδων δημοτών, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κι έζησαν μία μαγική νύχτα, στις 26 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Απόψε γεμίσαμε την Αθήνα με φως και αγάπη. Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια -περισσότερα από ποτέ- ταξίδεψαν στον ουρανό και μαζί τους οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας. Αυτή τη μαγική στιγμή, η πόλη μας θυμίζει ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην πίστη σε ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι το φως, που αφήσαμε απόψε να ταξιδέψει ψηλά, να επιστρέψει σε κάθε γειτονιά ως αισιοδοξία, ανθρωπιά και χαμόγελο».

Παρουσιαστές της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με φόντο τη χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Κοτζιά, ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84, έδινε τον ρυθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς με ένα ειδικό DJ set, από τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο.

