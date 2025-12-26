Ασήμι: Η τιμή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο - Αλλά πώς γίνεται το trading;

Από τις μετοχές και τα μερίδια, στα νομίσματα και τις μπάρες.

Το ασήμι ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 75 δολάρια ανά ουγγιά, λαμβάνοντας ώθηση από τη μεγάλη ζήτηση σε βιομηχανικό και επενδυτικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη έλλειψη προσφοράς, την πρόσφατη αναγνώρισή του ως κρίσιμο μέταλλο στις ΗΠΑ αλλά και ένα κύμα αγορών που «φουσκώνει» από το momentum της αγοράς.

Η τιμή spot του ασημιού έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 150% από την αρχή της χρονιάς, ξεπερνώντας σημαντικά την άνοδο του χρυσού, που φτάνει σχεδόν στο 72%.

Πώς γίνεται, όμως, το trading του ασημιού;

Εξωχρηματιστηριακά

Η μεγαλύτερη αγορά φυσικού ασημιού (και χρυσού) βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου τράπεζες και brokers διαχειρίζονται εντολές αγοράς και πώλησης από πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Οι συναλλαγές γίνονται απευθείας (OTC) μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και ένας επενδυτής πρέπει να έχει σχέση με κάποιο από αυτά για να έχει πρόσβαση στην αγορά. Η αγορά στηρίζεται σε ράβδους μετάλλου που φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκια μεγάλων τραπεζών όπως η JPMorgan και η HSBC. Στα τέλη Νοεμβρίου 2025, τα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου διατηρούσαν 27.187 τόνους ασημιού.

Futures

Το ασήμι διαπραγματεύεται επίσης σε χρηματιστήρια συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), με τα μεγαλύτερα να είναι το Shanghai Futures Exchange στην Κίνα και το COMEX της CME Group στη Νέα Υόρκη. Τα futures είναι συμβόλαια όπου ο πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει ασήμι στον αγοραστή σε μελλοντική ημερομηνία. Οι περισσότερες συμβάσεις δεν κρατιούνται μέχρι την παράδοση, αλλά ανταλλάσσονται για μελλοντικές ημερομηνίες, επιτρέποντας στους επενδυτές να στοιχηματίζουν στην τιμή του ασημιού χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν ή να αποθηκεύουν το μέταλλο.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των futures είναι ότι ο κάτοχος δεν χρειάζεται να πληρώσει ολόκληρη την αξία του ασημιού, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος της, γνωστό ως margin.

ETFs (Exchange Traded Funds)

Τα ETFs διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως το NYSE και το LSE, μαζί με τις μετοχές εισηγμένων εταιρειών. Αποθηκεύουν ασήμι για τους επενδυτές τους, και κάθε μετοχή του fund αντιπροσωπεύει μια ποσότητα ασημιού που βρίσκεται σε θησαυροφυλάκιο.

Μικροί επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές ETFs εύκολα μέσω εφαρμογών όπως η Robinhood. Αν η ζήτηση για το ETF αυξηθεί τόσο ώστε η τιμή του να υπερβεί αυτήν του πραγματικού μετάλλου, περισσότερο ασήμι μεταφέρεται στο θησαυροφυλάκιο ώστε να δημιουργηθούν νέες μετοχές και να επανέλθουν οι τιμές σε ισορροπία.

Το μεγαλύτερο ETF ασημιού είναι το iShares Silver Trust της BlackRock, που περιέχει περίπου 529 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού, αξίας περίπου 39 δισ. δολαρίων στις τρέχουσες τιμές.

Ράβδοι και νομίσματα

Μικρότεροι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν ράβδους και νομίσματα ασημιού από καταστήματα ανά τον κόσμο.

Μετοχές εταιρειών εξόρυξης ασημιού

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές εταιρειών που εξορύσσουν ασήμι. Όπως και τα ETFs, οι μετοχές αυτές διαπραγματεύονται εύκολα σε πλατφόρμες όπως η Robinhood. Οι τιμές τους συνήθως ακολουθούν την πορεία του ασημιού, αλλά επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες όπως η διοίκηση της εταιρείας, τα χρέη και η γενικότερη απόδοσή της.