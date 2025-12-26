Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή είναι η υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, την έδρα της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79 ΑΔΤΕ) «Μυκάλη», όπως και επιτηρητικό φυλάκιο, στη Σάμο.

Στην έδρα της 79 ΑΔΤΕ, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, παρουσία του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΜ) αντιστράτηγου Δημήτριου Βακεντή και του διοικητή της 79 ΑΔΤΕ Ταξίαρχου Σταύρου Μιχάλη, αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή και τις τρέχουσες δραστηριότητες.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι άγιες ημέρες των Χριστουγέννων μας βρίσκουν σήμερα εδώ στη Σάμο για να ανταλλάξουμε ευχές με τις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων στις εσχατιές της πατρίδας μας, στο ανατολικό Αιγαίο».

«Με τους ανθρώπους αυτούς που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας» υπογράμμισε.

Από την έδρα της Ταξιαρχίας, ο κ. Δένδιας εξέφρασε «σε αυτές τις γυναίκες και σε αυτούς τους άντρες την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι η πατρίδα μας «ουδένα απειλεί».

«Η Ελλάδα», είπε, «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας».

«Δεν έχει», συνέχισε, «καταγράψει την οιανδήποτε εδαφική ή άλλη διεκδίκηση εναντίον άλλης χώρας. Πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου κατά οποιουδήποτε».

«Αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με τις ευχές, εκπέμπουμε λοιπόν και ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας αλλά και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο επιτηρητικό φυλάκιο «Ψιλής 'Αμμου» όπου ενημερώθηκε για την αποστολή του και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κατά την επίσκεψή του στη Σάμο ο κ. Δένδιας συναντήθηκε επίσης, στο Βαθύ, με τον βουλευτή και καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Χριστόδουλο Στεφανάδη.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου Αρτέμης Πανούσος και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Υδρούσας Σάμου Χριστόδουλος Ευγενικός.

