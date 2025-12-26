Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγίου Δημητρίου

Newsroom
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 24 Δεκεμβρίου 2025. Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 24 Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική Προστασία
