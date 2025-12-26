Wall Street: Σε «ακτίνα» ρεκόρ παρέμειναν οι δείκτες

Οι επενδυτές της Wall Street επέστρεψαν σταδιακά μετά την αργία των Χριστουγέννων και χάρισαν ακόμη ένα ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στον S&P 500.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς έκλεισε τελικά οριακά χαμηλότερα κατά 0,03%, στις 6.929,94 μονάδες. Στη διάρκεια των συναλλαγών, ωστόσο, ενισχύθηκε έως και 0,2%, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 6.945,77 μονάδες. Μάλιστα απέχει περίπου 1% από το ψυχολογικό όριο των 7.000 μονάδων. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,09% και έκλεισε στις 23.593,10 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε πτώση 20,19 μονάδων ή 0,04%, τερματίζοντας στις 48.710,97 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,4%, σημειώνοντας την τέταρτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε. Οι Dow και Nasdaq κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με κέρδη άνω του 1% για την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Tom Hainlin, επικεφαλής επενδυτικό στρατηγικό αναλυτή της U.S. Bank Asset Management, η τρέχουσα εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη ειδησεογραφία και τη χαμηλή ροή πληροφόρησης. Ο ίδιος εξηγεί ότι οι επενδυτές, είτε προχωρούν σε επιλεκτική κατοχύρωση κερδών, είτε τοποθετούνται σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών, χωρίς όμως να υπάρχουν ισχυροί καταλύτες, όπως εταιρικά αποτελέσματα ή σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία. Έτσι, η κίνηση της αγοράς καθοδηγείται κυρίως από τεχνικούς παράγοντες και τη γενικότερη τοποθέτηση χαρτοφυλακίων.

Ως προς την ευρύτερη εικόνα της Wall Street, αναλυτές σημειώνουν ότι παρά τις ανησυχίες γύρω από πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, τους δασμούς και τον πληθωρισμό, οι αμερικανικές μετοχές δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή. Παράλληλα, η αγορά εισέρχεται σε μια παραδοσιακά ισχυρή εποχική περίοδο, με τους επενδυτές να προσβλέπουν στο λεγόμενο «Santa Claus rally», το οποίο ιστορικά έχει αποφέρει μέση άνοδο 1,3% στον S&P 500 από το 1950 και μετά, στις τελευταίες συνεδριάσεις του έτους και τις πρώτες του νέου.

«Το 2025 ολοκληρώνεται με περισσότερα θετικά παρά αρνητικά», σημειώνει ο Mark Newton, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στη Fundstrat. «Παρά τις συζητήσεις για «φούσκα AI», φόβους για δασμούς και πιθανή μεταβλητότητα από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ή τον πληθωρισμό, οι μετοχές στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής αγνοούν αυτούς τους κινδύνους».