SoftBank: Ισχυρό β' τρίμηνο με ώθηση από AI - Πούλησε το μερίδιό της στην Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια

Ξεφορτώθηκε μέρος του μεριδίου της στην T-Mobile για 9,17 δισ. δολάρια. Σε νέο ιστορικό υψηλό τα έσοδα από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν τα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη της SoftBank στο β΄ τρίμηνο, ενώ οι ισχυρές επενδύσεις της στην κατασκευάστρια του ChatGPT, OpenAI, και στο PayPay, βοήθησε τον ιαπωνικό γίγαντα να καταγράψει κέρδος 19 δισ. δολαρίων στο Vision Fund του.

Η αξία του fund είχε αυξηθεί κατά 4,8 δισ. δολάρια στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο της εταιρείας. Η Softbank διεκδικεί δυναμικά την παρουσία της στον κλάδο της τεχνολογίας αποκτώντας εταιρείες που θα ενισχύσουν την παρουσία της στα ρομπότ και την Τεχνητή Υπερ-Νοημοσύνη (ASI).

Τα κέρδη από την επένδυσή της στην OpenAI ανήλθαν συνολικά σε 2,157 τρισ. γεν (14 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο ενώ θα πραγματοποιήσει split μετοχών 4 προς 1 στο τέλος του 2026, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τους τίτλους της πιο προσιτούς στους επενδυτές και να επεκτείνει περαιτέρω τη βάση των μετόχων της.

Τα κέρδη ανήλθαν σε 2,502 τρισ. γιεν στο τρίμηνο, έναντι 206,89 δισ. γιεν που αναμενόταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,92 τρισ. γεν στο έναντι πρόβλεψης για 1,9 τρισ. γιεν.

Η μετοχή του ιαπωνικού ομίλου βίωσε ραγδαίο sell off την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για φούσκα στην ΑΙ και τις υπερβολικές αποτιμήσεις τεχνολογικών κολοσσών προκάλεσαν ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.

Σχεδόν 50 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης εξαφανίστηκαν από τη μετοχή στις χειρότερες εβδομαδιαίες απώλειες από τον Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, ο τίτλος της μετρά ράλι πάνω από 140% φέτος, καθώς ο βραχίονας των τεχνολογικών επενδύσεων έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης.

Παράλληλα, πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, ξεφορτώθηκε 32,1 εκατ. μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο ενώ «αποχαιρέτισε» μέρος του μεριδίου της στην T-Mobile για 9,17 δισ. δολάρια.