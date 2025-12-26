Σιγκαπούρη: Στέλεχος της Bank of America κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών σε event - Κινδυνεύει να φυλακιστεί και να μαστιγωθεί

Υπάλληλος της Bank of America κατηγορείται σε δικαστήριο της Σιγκαπούρης ότι διοργάνωσε συγκέντρωση την παραμονή των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε χρήση ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών.

Υπάλληλος της Bank of America κατηγορείται σε δικαστήριο της Σιγκαπούρης ότι διοργάνωσε συγκέντρωση την παραμονή των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε χρήση ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε την Παρασκευή, ο Shawn Loo Zhi Jian φέρεται να συναντήθηκε με τον Μ. Ravi, πρώην δικηγόρο, προκειμένου να καταναλώσουν μεθαμφεταμίνη. Ο Ravi απεβίωσε στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο το κατηγορητήριο να συνδέει τον Loo άμεσα με τον θάνατό του.

Ο Loo, 40 ετών, εργάζεται ως βοηθός αντιπρόεδρος στην αμερικανική τράπεζα στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, αναφέρει το Bloomberg.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Loo αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, καθώς και μαστίγωση, όπως προβλέπει η νομοθεσία για το συγκεκριμένο αδίκημα. Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ενδέχεται να απαγγελθούν και πρόσθετες κατηγορίες. Προς το παρόν, ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 20.000 δολαρίων Σιγκαπούρης (περίπου 15.575 δολάρια) και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 2 Ιανουαρίου.

Η Σιγκαπούρη διαθέτει από τις αυστηρότερες νομοθεσίες παγκοσμίως για τα ναρκωτικά. Πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι που αποδεδειγμένα έχουν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες στο εξωτερικό μπορούν να τιμωρηθούν με τις ίδιες ποινές όπως αν το αδίκημα είχε τελεστεί εντός της χώρας.

Ο Μ. Ravi είχε συμμετάσχει σε ομάδα δικηγόρων που το 2014 προσέφυγαν συνταγματικά κατά αποικιακού νόμου που απαγόρευε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε τελικά το 2022.