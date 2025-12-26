Τουρκία: Ήπιες αυξήσεις φόρων κατανάλωσης το 2026 με στόχο να μπει «φρένο» στον πληθωρισμό

Η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα.

Ήπιες αυξήσεις φόρων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα καύσιμα, σχεδιάζει η Τουρκία το 2026, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να στηρίξει την Kεντρική Tράπεζα στον αγώνα για επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι αρχές σκοπεύουν να αυξήσουν τους φόρους στα καύσιμα και τις ρυθμιζόμενες τιμές σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο πληθωρισμού της νομισματικής αρχής για το επόμενο έτος.

Τα φορολογικά μέτρα εξαμήνου, τα οποία συνήθως ανακοινώνονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα κάθε έτους, αναμένεται να δείξουν ότι οι φόροι στη βενζίνη και το ντίζελ θα αυξηθούν με πιο συγκρατημένο ρυθμό από αυτόν που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της κεντρικής τράπεζας για πληθωρισμό 16% έως το τέλος του 2026, από επίπεδα άνω του 31% τον προηγούμενο μήνα.

Το κόστος των καυσίμων παρακολουθείται στενά από τις αγορές, καθώς έχει ευρύτατες επιπτώσεις στον καταναλωτικό πληθωρισμό.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στη βενζίνη και το ντίζελ αυξάνονται κανονικά δύο φορές τον χρόνο, με τον ρυθμό ανόδου να αντιστοιχεί στον σωρευτικό πληθωρισμό τιμών παραγωγού του προηγούμενου εξαμήνου. Και στις αρχές του 2025, ωστόσο, η αύξηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από ό,τι προέβλεπε ο συγκεκριμένος μηχανισμός, καθώς οι αρχές επιδίωξαν να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα μέτρα της νέας χρονιάς θα αφορούν επίσης τις λεγόμενες «διοικητικά καθοριζόμενες τιμές», δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες των οποίων οι τιμές καθορίζονται ή επηρεάζονται άμεσα από το κράτος και τις ρυθμιστικές αρχές. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, ο καπνός, τα αλκοολούχα ποτά και η ενέργεια.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι αυξήσεις σε ορισμένους φόρους και τέλη θα βασίζονται στον στοχευόμενο πληθωρισμό και όχι στον συντελεστή αναπροσαρμογής 25,5%, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον πληθωρισμό τιμών παραγωγού.

Ο πληθωρισμός καταναλωτή αναμένεται να κλείσει τη χρονιά γύρω στο 30%, περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με προβλέψεις αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, εκτιμάται ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα υποχωρήσει λίγο πάνω από το 25%.