Ο Ζελένσκι έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να αλλάξει γνώμη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Εάν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, πρόσθεσε, είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των «20 σημείων» της Ουάσινγκτον. Ως προϋπόθεση όμως είναι η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτήν.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα συναντηθούν στην Φλόριντα για να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε το Κίεβο. «Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή», δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.