Στον 38ο όροφο έφτασε ο μεγάλος οικιστικούς ουρανοξύστης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. «Ανεβαίνει» το Riviera Galleria. Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές και διεθνή roadshows. Η νέα γειτονιά «East Village». Τα μεγάλα πρόσφατα deals με ΙΟΝ, Cosmote, Ιατρικό Αθηνών.

Στον 38ο όροφο έφτασε ο μεγάλος οικιστικός ουρανοξύστης που προωθεί η Lamda Development στο νότιο τμήμα της επένδυσης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Σύμφωνα και με στοιχεία της εισηγμένης για τον περίφημο Riviera Tower, περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, ανάμεσα τους 30 υπεργολάβοι, πάνω από 100 μηχανικοί - πολλοί από αυτούς Έλληνες που είχαν φύγει από τη χώρα και επέστρεψαν για να εργαστούν στο The Ellinikon - καθώς και 20 εξειδικευμένες ομάδες μελετητών είναι το ανθρώπινο δυναμικό, που εργάζεται καθημερινά στον Riviera Tower.

O οικιστικός ουρανοξύστης του The Ellinikon θα ολοκληρωθεί το 2027, όπως προ ημερών αναφέραμε και θα ξεχωρίζει για τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του, τα πράσινα και υδάτινα χαρακτηριστικά του. Για τον Πύργο Κατοικιών έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία και έχει αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα με την κατασκευάστρια Bouygues με προοπτική ολοκλήρωσης το β’ τρίμηνο του 2027 (δηλαδή, με καθυστέρηση).

Διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά

Το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών - ανάμεσα τους Έλληνες ομογενείς κυρίως από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία- για τις οικιστικές αναπτύξεις του The Ellinikon είναι μεγάλο. Τα road show που έχουν οργανωθεί από τη LAMDA και οι προωθητικές ενέργειες για την προβολή του έργου στη διεθνή οικιστική και επενδυτική αγορά, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Πρόσφατα και στο πλαίσιο του θεσμού της αγοράς ακινήτων στην Αυστραλία, του Property Congress 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Περθ, η LAMDA παρουσίασε το Τhe Ellinikon, και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύουν την Αθήνα ως διεθνή προορισμό σύγχρονης, βιώσιμης αστικής διαβίωσης.

Το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές προέρχεται από περισσότερες από 110 χώρες με την αναλογία 50 - 45 να αποτυπώνεται ως εξής: το 55% των αγοραστών είναι Έλληνες και το 45% είναι διεθνείς αγοραστές, εκ των οποίων το 22% προέρχεται από την ελληνική ομογένεια.

Τα 2 malls εντός της έκτασης

Σε σχέση με άλλες αναπτύξεις, βάσει εταιρικής παρουσίασης, για το Riviera Galleria το 90% των εργασιών σκυροδέτησης για όλα τα κτίρια έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, για το The Ellinikon Mall Underpass το 100% των εκσκαφών και 90% των σκυροδεμάτων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Για το The Ellinikon Mall ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ. Όσον αφορά στο Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) σύμφωνα με τη Lamda ο πρώτος όροφος είναι ήδη ορατός από την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ανωδομής του συγκροτήματος έχει ήδη σχηματιστεί. Στους εσωτερικούς χώρους του ισογείου έχει αρχίσει ο διαχωρισμός των καταστημάτων, ενώ το υπόγειο έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Το εργοτάξιο του, υψηλής αισθητικής, παραθαλάσσιου εμπορικού προορισμού, που με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα αποτελεί το στολίδι της Αθηναϊκής Ριβιέρας, επισκέφτηκε ο αρχιτέκτονας και οραματιστής πίσω από τον σχεδιασμό του, Kengo Kuma. O Ιάπωνας αρχιτέκτονας παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών αυτού του νέου τύπου εμπορικού και ψυχαγωγικού προορισμού, που επαναπροσδιορίζει την έννοια του εμπορικού χώρου, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Η κατασκευή της Riviera Galleria θα ολοκληρωθεί εντός του 2026», αναφέρεται.

Η νέα γειτονιά «East Village»

Όπως σημειώνει η Lamda, οι κάτοικοι του East Village θα απολαμβάνουν τις ανέσεις του τρόπου ζωής στο The Ellinikon, μόλις λίγα λεπτά μακριά από τις εκπαιδευτικές, εγκαταστάσεις, τους χώρους υγείας και ευεξίας, το εμπορικό κέντρο, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για αγορές, φαγητό και ψυχαγωγία στο The Ellinikon Mall, ενώ θα έχουν άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας μέσω του κοντινού σταθμού μετρό «Ελληνικό». Η υπερυψωμένη τοποθεσία αυτής της περιοχής προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα, στο The Ellinikon Park και στο εμβληματικό κτίριο του πρώην διεθνή τερματικού σταθμού σχεδιασμένου από τον Eero Saarinen. Εντός του East Village θα ξεχωρίζει ένα πολυτελές συγκρότημα 150 κατοικιών, το Skyline Havens που θα αποτελείται από οκτώ κτίρια, έως πέντε ορόφων με εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, υπηρεσίες concierge και υποδοχής, παιδική χαρά κ.ά.. Το Skyline Havens θα ολοκληρωθεί το 2028.

Τα μεγάλα πρόσφατα deals με ΙΟΝ, Cosmote, Ιατρικό Αθηνών

Ως γνωστόν, τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί μια σειρά από deals όπως με τον μεγάλο όμιλο ΙΟΝ, το σχήμα της Cosmote και πρόσφατα το Ιατρικό Αθηνών. Συμφωνίες που ήρθαν να προστεθούν σε προηγούμενες, όπως με TEMES, BrookLane, όμιλο Προκοπίου, Fourlis, Orilina, Κούτρα και άλλους επενδυτές – επιχειρηματικούς πόλους.

H LAMDA συμφώνησε με τον ιταλικό τεχνολογικό κολοσσό ΙΟΝ του Andrea Pignataro σε μια συναλλαγή συνολικού ύψους 450 εκατ. για την πώληση γης στο The Ellinikon, όπου θα δημιουργηθεί ένα Διεθνές Κέντρο R&D και Καινοτομίας, συνολικής επένδυσης άνω των 1,5 δισ., με παρουσία περίπου 2.000 στελεχών από 44 χώρες. Η ανάπτυξη, έκτασης περίπου 250.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων και οικιστικές αναπτύξεις και θα ολοκληρωθεί από τον όμιλο ΙΟΝ. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το 2030. Μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης προσδίδει και το γεγονός ότι η ION θα αποκτήσει και ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA. H συμφωνία αποτυπώνει με σαφήνεια τον διεθνή χαρακτήρα, τη δυναμική και την πολυδιάστατη ταυτότητα του The Ellinikon και ενεργοποιεί τον πυρήνα του Business District.

Το The Ellinikon εξελίσσεται πλέον σε έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κόμβο υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρώπινου κεφαλαίου, με άμεσο όφελος για την κοινωνία και κυρίως για τις νεότερες γενιές. Η επένδυση του ομίλου ION στο The Ellinikon υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής επιχειρηματικής συναλλαγής, καθώς εκπέμπει ένα ισχυρό διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και επιβεβαιώνει τη δυναμικά μεταβαλλόμενη επενδυτική της ταυτότητα. Μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας βλέπουν πλέον τη χώρα μας ως έναν νέο, ανταγωνιστικό κόμβο δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην πρώτη «έξυπνη» πόλη στην Ευρώπη, το The Ellinikon, που σχεδιάζεται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν πρότυπες και καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον στόχο, την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος της νέας πόλης, η LAMDA προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την COSMOTE TELECOM. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος.

To δίκτυο αυτό θα καλύπτει το σύνολο της ανάπτυξης του Ελληνικού, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και κορυφαία συνδεσιμότητα σε κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Παράλληλα οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και pay-TV, αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, θα προσφέρουν από κοινού λύσεις ICT (Information & Communication Technology) για τις επιχειρήσεις του The Ellinikon, δημιουργώντας ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών.

Έως το τέλος του 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, εντός του The Ellinikon και πλησίον του The Ellinikon Mall, ενός υπερσύγχρονου και πρωτοποριακού Healthcare Park έπειτα από την στρατηγική συμφωνία της LAMDA με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Η LAMDA Development, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή του έργου, το οποίο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης. Στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης, ενώ θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τομείς όπως της Οφθαλμολογίας, Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής.