Θετικό momentum στις ευρωαγορές - Κέρδη για τις ελβετικές μετοχές πολυτελείας

Τελευταία ενημέρωση 13:54

Θετικά πρόσημα καταγράφουν για δεύτερη διαδοχική ημέρα οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην πιθανή λήξη του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ παρακολουθούν τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών στη ζώνη του ευρώ που δημοσιεύονται.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία στη Γερουσία των ΗΠΑ, σε ένα deal που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,65% στις 576,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στο «πράσινο». O δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,36% στις 5.684 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,11% στις 23.985 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,59% στις 8.102 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,84% στις 9.869 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,73% στις 43.215 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κερδίζει 0,52% στις 15.259 μονάδες. Ο ελβετικός SMI ισχυροποιείται κατά 1% στις 12.590 μονάδες μετά την είδηση πως η Ελβετία φαίνεται να πλησιάζει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών.

Ο τομέας των πολυτελών προϊόντων της Ελβετίας σημειώνει κέρδη, με την Richemont να ενισχύεται σχεδόν 1,5%, ενώ η Swatch προσθέτει 4,5% και η Givaudan κινείται στο +2%.

Στο ταμπλό, η Vodafone σημειώνει άνοδο 4,3% μετά την ανακοίνωση συνολικών εσόδων 19,6 δισ. ευρώ (22,7 δισ. δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,3%.

Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος, που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέρισμά του και ότι θα επιτύχει τον ανώτατο στόχο των προβλέψεων για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2026, εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη στη Γερμανία, την μεγαλύτερη αγορά του.

Στα «μάκρο» της ημέρας, σε υψηλό 4,5 ετών (από τις αρχές του 2021 όταν η οικονομία βρισκόταν υπό σκληρά μέτρα προστασίας λόγω της COVID-19) στο 5% σκαρφάλωσε η ανεργία στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας την αποθέρμανση της αγοράς εργασίας που ώθησε αρκετούς αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ) να ζητήσουν μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.

Η στερλίνα δέχεται πιέσεις, υποχωρώντας έως και 0,4% στα 1,3121 δολάρια. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 4,2% ετησίως στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, από 4,4% τον Αύγουστο, με τον βραδύτερο ρυθμό ανόδου από τις αρχές του 2021. Τα στοιχεία δείχνουν στους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής πως η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού «πιάνει» σύμφωνα με το Bloomberg θέτοντας τις βάσεις για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Σε μικτό έδαφος ολοκλήρωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Τρίτης, καθώς υπήρξε ώθηση από τα κέρδη που καταγράφηκαν χθες στη Wall Street, η οποία αντισταθμίστηκε από τις ανησυχίες για την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 0,19% και έκλεισε στις 50.980 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.321 μονάδες με άνοδο 0,13%.

Οι δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε 0,12% στις 25.681 μονάδες. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας απώλεσε 0,91% στις 4.106 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 4.106 μονάδες με κέρδη 0,81%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0,46% στις 884,27 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,19% ανήλθε στις 8.818 μονάδες.

Στο ταμπλό, ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών του δεύτερου τριμήνου πέτυχε η Sony ενώ ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών έως και 100 δισ. γεν (648 εκατ. δολάρια). Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,108 τρισ. γεν (20,14 δισ. δολάρια) έναντι πρόβλεψης για 2,985 τρισ. γεν, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 5%, με τα λειτουργικά κέρδη να αγγίζουν τα 429 δισ. γεν έναντι πρόβλεψης για 398,44 δισ. γεν, με άλμα 10% από το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η μετοχή της Sony κέρδισε σχεδόν 1% στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

Επιπλέον, σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν τα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη της SoftBank στο β΄ τρίμηνο, ενώ οι ισχυρές επενδύσεις της στην κατασκευάστρια του ChatGPT, OpenAI, και στο PayPay, βοήθησε τον ιαπωνικό γίγαντα να καταγράψει κέρδος 19 δισ. δολαρίων στο Vision Fund του.

Τα κέρδη ανήλθαν σε 2,502 τρισ. γιεν στο τρίμηνο, έναντι 206,89 δισ. γιεν που αναμενόταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,92 τρισ. γεν στο έναντι πρόβλεψης για 1,9 τρισ. γιεν.

Παράλληλα, πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, ξεφορτώθηκε 32,1 εκατ. μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο ενώ «αποχαιρέτισε» μέρος του μεριδίου της στην T-Mobile για 9,17 δισ. δολάρια. Η μετοχή της SoftBank ενισχύθηκε σχεδόν 2% στο χρηματιστήριο του Τόκιο.