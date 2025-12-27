Ειδήσεις | Ελλάδα

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Κ. Τσιάρα εκπρόσωποι αγροτών από την Κορινθία

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας περιλαμβάνει ο φάκελος που παρέδωσαν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών από την Κορινθία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αγροδιατροφή
Αγρότες
Κώστας Τσιάρας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
