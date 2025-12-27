WindEurope: Οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Οι σωρευτικές εξοικονομήσεις από τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος με ΑΠΕ ισοδυναμούν με το ποσό που δαπανά συνολικά η Ευρώπη κάθε χρόνο για την υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή με το 9% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν η φθηνότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και αν ληφθεί υπόψη το κόστος για την κατασκευή των νέων δικτύων που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση, το κόστος της αποθήκευσης (μπαταρίες) και των εφεδρειών.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μελέτη της WindEurope (είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση αιολικής ενέργειας) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Hitachi Energy, η οποία εξετάζει το συνολικό κόστος του συστήματος για 5 ενεργειακά σενάρια: 4 σενάρια που επιτυγχάνουν καθαρό μηδενικό ισοζύγιο και ένα σενάριο «αργής μετάβασης», στο οποίο η Ευρώπη δεν επιτυγχάνει τους κλιματικούς της στόχους.

Όπως σημειώνει η WindEurope:

-Τα σενάρια που βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια, το υδρογόνο ή την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα είναι πιο ακριβά σε σχέση με εκείνο από ένα σενάριο που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το 2050, οι διαφορές στο κόστος κυμαίνονται από 487 δισ. ευρώ έως 860 δισ. ευρώ.

-Ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 1,6 τρισ. ευρώ φθηνότερο από ένα σύστημα στο οποίο η Ευρώπη δεν επιτυγχάνει το καθαρό μηδενικό ισοζύγιο. Η διαφορά των 1,6 τρισ. ευρώ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος των καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σενάριο της αργής μετάβασης. Ήδη μέχρι το 2035, το σενάριο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξοικονομεί 331 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το σενάριο της αργής μετάβασης.

-Οι σωρευτικές εξοικονομήσεις από τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισοδυναμούν με το ποσό που δαπανά συνολικά η Ευρώπη κάθε χρόνο για την υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή με το 9% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Ένα σύστημα που βασίζεται σε υψηλά μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξασφαλίζει επίσης τη σταθερότητα του συστήματος και έχει μεγάλο περιθώριο ενεργειακής ασφάλειας, με την παραγωγή ενέργειας να υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση. Επιπλέον, το σύστημα αυτό είναι πιο ανθεκτικό σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, όπως αυτός που συνέβη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από όλα τα σενάρια, το σενάριο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τη χαμηλότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών καυσίμων.

-Ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επίσης πρόσθετα οφέλη στον τομέα της απασχόλησης καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις η ευρωπαϊκή βιομηχανία αιολικής ενέργειας που απασχολεί σήμερα 440 000 άτομα θα απασχολεί 600 000 έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ