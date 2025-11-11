Σε υψηλό 4,5 ετών η ανεργία στη Βρετανία - Στο 5%

Η στερλίνα δέχεται πιέσεις, υποχωρώντας έως και 0,4% στα 1,3121 δολάρια.

Σε υψηλό 4,5 ετών (από τις αρχές του 2021 όταν η οικονομία βρισκόταν υπό σκληρά μέτρα προστασίας λόγω της COVID-19) στο 5% σκαρφάλωσε η ανεργία στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας την αποθέρμανση της αγοράς εργασίας που ώθησε αρκετούς αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ) να ζητήσουν μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.

Η στερλίνα δέχεται πιέσεις, υποχωρώντας έως και 0,4% στα 1,3121 δολάρια. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 4,2% ετησίως στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, από 4,4% τον Αύγουστο, με τον βραδύτερο ρυθμό ανόδου από τις αρχές του 2021. Τα στοιχεία δείχνουν στους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής πως η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού «πιάνει» σύμφωνα με το Bloomberg θέτοντας τις βάσεις για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ο επικεφαλής της ΒοΕ, Άντριου Μπέιλι, ο οποίος ψήφισε να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πειστεί να περικόψει το κόστος δανεισμού επιτόκια τον Δεκέμβριο εάν τα στοιχεία αποτυπώσουν πως πράγματι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν. Πριν από τα σημερινά στοιχεία, η αγορά προέβλεπε 70% πιθανότητα περαιτέρω «ψαλιδισμάτων» μέχρι το τέλος του έτους.

Η αυξανόμενη ανεργία είναι πιθανό να δώσει «όπλα» σε «περιστέρια» όπως οι Ντέιβ Ράμσντεν και Σάρα Μπρίντεν, που τάχθηκαν υπέρ μιας μείωσης στην τελευταία συνεδρίαση. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 2.000 ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να πέσει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%.

Το report για την απασχόληση είναι το πρώτο σε μια σειρά δεδομένων τις επόμενες εβδομάδες που θα καθορίσουν εάν η BoE θα μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία της συνεδρίαση του έτους στις 18 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, στη σειρά είναι τα στοιχεία για το ΑΕΠ που θα δημοσιευτούν την Πέμπτη, τα οποία θα παρέχουν την πρώτη εικόνα της οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο.