RND: Νέα ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό

Ο ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) στην Αθήνα, Γκερντ Χέλερ, γράφει για τα ρεκόρ που συνεχίζει να καταρρίπτει ο ελληνικός τουρισμός.

«Αν και λείπουν ακόμη από τις στατιστικές οι δύο τελευταίοι μήνες του έτους, φαίνεται πλέον αναμφισβήτητα πως ο ελληνικός τουρισμός έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους επισκέφθηκαν τη χώρα 35,26 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες. Ήταν σχεδόν όσοι και σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος», με δύο μήνες να υπολείπονται.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, «η άνθηση του ελληνικού τουρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στους Γερμανούς επισκέπτες, η οποίοι αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη εθνικότητα των επισκεπτών, με δεύτερους τους Βρετανούς». Και μάλιστα ο αριθμός των Γερμανών τουριστών παρουσιάζει τον πιο δυναμικό ρυθμό αύξησης.

«Το 2026 θα μπορούσε να είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ για την Ελλάδα, με τους Γερμανούς να παίζουν και πάλι καθοριστικό ρόλο. Αυτό δείχνουν οι τάσεις κρατήσεων που δημοσίευσε η TUI. Η γερμανική ταξιδιωτική εταιρεία βλέπει την Ελλάδα ως τον κορυφαίο προορισμό στη γερμανική αγορά για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026».

Σε όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πάντως και το πρόβλημα υπερτουρισμού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως τονίζει το γερμανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η Ελλάδα «θα μπορούσε έως το 2040 να υποδέχεται ετησίως περίπου 55 εκατομμύρια τουρίστες. Ήδη όμως ορισμένα τουριστικά hotspots όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Ρόδος φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων τους κατά την καλοκαιρινή high-season».

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW

