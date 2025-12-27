Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων ζητούν κοινή κάθοδο, συμπόρευση και διάλογο με την κυβέρνηση

Μοιρασμένοι οι αγρότες καθώς υπάρχουν και αυτοί που σκληραίνουν τη στάση τους. Που βρίσκονται αποκλεισμένοι δρόμοι από τα μπλόκα.

Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν συνάντηση στην Επανομή Θεσσαλονίκης ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα το μεσημέρι έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Μπλόκο Μαλγάρων: Έκλεισε ξανά το ρεύμα προς Αθήνα- Κλείνει τη Δευτέρα η εθνική οδός Αθηνών- Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα

Έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για την ώρα παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, η συνέλευση των αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα εντείνουν ή όχι τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τον κόμβο του αεροδρομίου, κάτι που όμως δεν θα το επιτρέψει η αστυνομία.

Λίγο μετά τις 12μμ οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν τα έκλεισαν τα σύνορα των Ευζώνων και την είσοδο και την έξοδο στη Χώρα και θα μείνουν κλειστά τα σύνορα μέχρι τις 4. Στη συνέχεια θα ανοίξουν και θα ξανακλείσουν στις 6 με 10 το βράδυ και θα μείνουν ανοικτά όλο το βράδυ. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και αύριο, σύμφωνα με τους αγρότες, ενώ το Τελωνείο του Προμαχώνα έκλεισε επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπήρξε για λίγο ένταση μεταξύ των αγροτών και ενός οδηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο και να περάσει στη χώρα. Τελικά επικράτησε η λογική και λίγο νωρίτερα από αυτό το συμβάν υπήρξε για μερικά λεπτά ένταση με μία οδηγό, η οποία προσπάθησε να βγει από τη χώρα την ώρα του μπλόκου. Η οδηγός μίλησε με άσχημο τρόπο προς τους αγρότες, λέγοντας ότι δεν την αφήνουν να πάει να βάλει βενζίνη στη γειτονική χώρα και να γυρίσει.

Κλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχωρούν οι αγρότες, ωστόσο αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά. Το ρεύμα εξόδου του τελωνείου παραμένει ανοιχτό, όπως και η είσοδος, μέχρι να ξεκινήσει η κινητοποίηση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αγρότες, μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να τοποθετήσουν τα τρακτέρ τους και να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό τόσο της εισόδου όσο και της εξόδου του τελωνείου, για φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών.

Στη συνέχεια, το τελωνείο θα ανοίξει για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ από τις 18:00 έως τις 22:00 αναμένεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, πρόκειται για συμβολικές κινητοποιήσεις.

Κλείνει η Περιμετρική Πατρών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Έτσι, το μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση είναι η Περιμετρική Πατρών, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: ertnews.gr