Τι έρχεται για 2+1 mega Logistics Parks - Επιχειρηματικά Κέντρα αξίας 1 δισ. σε Αττική/Θεσσαλονίκη

Ξεκινούν τα έργα από τον νέο χρόνο στην μεγάλη επένδυση 300 εκατ. που προωθεί το σχήμα Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, με «αμερικανική συνδρομή», για την ανάπτυξη του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου. Το χρονοδιάγραμμα και οι μισθωτές. Ο στόχος του Υπερταμείου για προσφορές μέσα στο πρώτο «μισό» του 2026 για την επένδυση στον Γκόνο και το project στη Φυλή. Τα «αγκάθια», οι αναπτύξεις, τα οφέλη, οι διεκδικητές.

Προ των πυλών είναι οι εξελίξεις για την ανάπτυξη 3 νέων Logistics centers - Επιχειρηματικών Πάρκων σε Αττική και Θεσσαλονίκης, αξίας που μπορεί, με τις συμπληρωματικές δράσεις, να ξεπεράσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για την επένδυση που προωθεί το σχήμα Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (40%-60%), με «αμερικανική συνδρομή» για την ανάπτυξη του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου (ΘΕΚ), άνω των 300 εκατ. ευρώ, αλλά και τους δύο διαγωνισμούς που έχουν την «σφραγίδα» ωρίμανσης του Υπερταμείου (PPF) για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής (σε έκταση άνω των 420 στρεμμάτων), ως υποδοχέας για τους μεταφορείς από Βοτανικό/Ελαιώνα, αλλά και για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ» (σε ακίνητο 672 στρεμμάτων).

Οι εξελίξεις στα 3 «μέτωπα»

Για το πρώτο project στο Θριάσιο, επιφάνειας 265.000 τ.μ., με κατασκευαστή την ΤΕΚΑΛ (με παρουσία και στον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ, μαζί με ΜΕΤΚΑ), όπως έχει εδώ και μήνες αποκαλύψει το insider.gr, επί της ουσίας αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αδειοδότηση του μεγαλύτερου εμπορευματικού κέντρου της χώρας ως επιχειρηματικού πάρκου, έχουν εκκινήσει κάποιες αρχικές εργασίες, αλλά ο κύριος όγκος τους προφανώς θα ξεκινήσει από το 2026. Η περίοδος κατασκευής έχει ορίζοντα 3-4 ετών, αλλά η ΘΕΚ ΑΕ θα μπορεί νωρίτερα να αξιοποιεί κάποιες από τις πρώτες αποθήκες/εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχουν επαφές με ενδιαφερόμενους μισθωτές, με την κοινοπραξία να επιθυμεί να «κλείσει» με έως 2-3 πολυεθνικές τους χώρους.

Στο μέτωπο της Φυλής, αν και στην αγορά κυκλοφορούσαν πληροφορίες για προβλήματα που σχετίζονται π.χ. με τις οδικές υποδομές πρόσβασης, κυρίως όμως με την παρουσία Φ/Β πάρκου εντός του ακινήτου, που θα πρέπει να μετακινηθεί, εντούτοις, νεότερα σενάρια μιλούν για… δυναμική που απέκτησε ο διαγωνισμός. Το ιδανικό σενάριο για το Υπερταμείο είναι να δοθούν δεσμευτικές προσφορές εντός του α’ τριμήνου 2026, κι ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος, ώστε να «πέσουν υπογραφές» μέσα στο επόμενο έτος. Ωστόσο, συχνά οι διαδικασίες «ξεχειλώνουν» χρονικά και πάνε πιο κάτω. Αυτό που, επίσης, πρέπει να καταγραφεί είναι πληροφορίες της αγοράς που θέλουν ως ένα από τα βασικά θέματα που έχουν πέσει στο τραπέζι να είναι το θέμα της εμπροσθοβαρούς καταβολής στον τοπικό Δήμο του χρηματικού οφέλους που θα δικαιούται από τη συμφωνία παραχώρησης (το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του), ανεξάρτητα των ετήσιων καταβολών που προβλέπονται. Η «αξία» θα σχετίζεται και με την αξία της έκτασης που θα καθορίσει και το τίμημα. Πάντως, φαίνεται το πρόβλημα αυτό να μη δείχνει ανυπέρβλητο. Όπως έχουμε αναφέρει, το project διεκδικούν οι «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)» και η «Ένωση Goldair Cargo - Aktor Όμιλος Εταιρειών», στην οποία έχει εισέλθει και η Trade Estates.

Οσον αφορά στη διαδικασία για την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, κατά πληροφορίες βρισκόμαστε στον δεύτερο κύκλο του ανταγωνιστικού διαλόγου με το Υπερταμείο και σε αυτή την περίπτωση να έχει ως στόχο την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο τέλος α’ τριμήνου 2026, αν και είναι πιθανό το χρονοδιάγραμμα να μεταφερθεί προς τα πίσω. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα στο «μέτωπο» αυτό, με την παρουσία Ρομά εντός της έκτασης οι οποίοι αρνούνται να μετακινηθούν. Θεωρείται σίγουρο ότι μια τέτοια μετακίνηση δεν μπορεί να την αναλάβει ο επενδυτής, από την άλλη πλευρά, όμως, δεν εμποδίζεται η προώθηση της διαδικασίας. Αρχικά, στον διαγωνισμό είχαν δώσει το παρών οι όμιλοι Αιγαίον Όϊλ - Μελισσανίδης, Goldair, Ειδησεοφωνική Ελλάς - Call Center Ελλάς - Λεβάντε Εξπρές κ.α., Ορφεύς Βεϊνόγλου - HIG, FINCOP - Κοπελούζος. Ωστόσο, σενάρια της αγοράς ήθελαν να έχουμε αποχωρήσεις (π.χ. Βεϊνόγλου), εισόδους και νέες συμμαχίες, που καταγράφονται πλέον ως εξής: Αegean Oil (συμφερόντων Δ. Μελισσανίδη)-Goldair Cargo-Aktor, FINCOP Infrastructure Ltd (συμφερόντων Δ. Κοπελούζου) αλλά και Ειδησεοφωνική-Call Center Ελλάδας-Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής-Levante Express-Planning Σύμβουλοι-Π.Βαρβαρίγος.

Ποιο είναι το έργο στο Θριάσιο

Το 2025 ήταν για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μια χρονιά στην οποία πρωταγωνίστησε στις καλές ειδήσεις. Διευθύνων σύμβουλος στη ΘΕΚ Α.Ε. είναι ο κ. Βασίλης Μαγκλάρας. Η Εταιρεία έκλεισε με επιτυχία τις τελευταίες αδειοδοτικές της εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευση με την Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα (DFC) και την Τράπεζα Πειραιώς (50% - 50%) για το ομολογιακό δάνειο των 300 εκ ευρώ, γύρω στα 140 εκατ. η κάθε τράπεζα περίπου, με τα υπόλοιπα να αποτελούν ίδια κεφάλαια (μίγμα χρηματοδότησης 80/20). Συνεπώς, εντός του 2026 θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέσσερα έτη και σταδιακή παράδοση των αποθηκών από τους 18 μήνες από την έναρξη του έργου. Θεωρείται υποδομή κρίσιμη όχι μόνο για την ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών, αλλά και για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ασία προς την Ευρώπη, που δεν συνδέεται απαραίτητα με τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το ΘΕΚ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιφανείας 265.000 τμ. Η ένταξη του έργου στον στρατηγικό κορμό του «Κάθετου Διαδρόμου» του προσδίδει νέες εμπορικές δυνατότητες, ενώ το καθιστά το βασικό σημείο αναφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας μας. Το Θριάσιο βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελευσίνα, όπου έχει δρομολογηθεί διαγωνισμός για την παραχώρηση τμήματος του λιμανιού, αλλά και έργο αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, με ενδιαφέρον από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου Logistics Park στη χώρα, με συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 306 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα. Το Θριάσιο Logistics Park θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 588 στρεμμάτων. Η περίοδος παραχώρησης ανέρχεται σε 37 χρόνια με δυνατότητα 20ετούς παράτασης.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής

Όπως έχουμε αναφέρει, ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 35 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Το Επιχειρηματικό Πάρκο, συνολικής επιφάνειας περίπου 437 στρεμμάτων, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics. Ο διαγωνισμός θα αφορά στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, με ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία του κέντρου.

Προβλέπεται ακόμη και η δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση των οδηγών και των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι για τη μετεγκατάσταση έχουν εξασφαλιστεί πόροι συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως κίνητρο προς τις εγκαταστημένες στην περιοχή του Ελαιώνα μεταφορικές επιχειρήσεις, ώστε να μετεγκατασταθούν στο νέο Πάρκο της Φυλής. Ο προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης εκτιμάται σε 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, χωρίς βεβαίως να υπολογίζεται το ύψος της τελικής σύμβασης Παραχώρησης, αλλά και της επενδυτικής μόχλευσης που μπορεί να σηκώσει το Project, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 1 δισ. ευρώ από την υλοποίηση του έργου.

Το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη

Όπως πολλές φορές έχει αναφέρει το insider.gr, ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, συνολικής έκτασης 672.000 τ.μ.. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 260 εκατ. ευρώ. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και τυχόν παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.Με την αξιοποίηση του ακινήτου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η Βόρεια Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο που θα αναβαθμίσει τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών, με ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται για επένδυση (μέσω σύμβασης παραχώρησης) αξίας έως 260 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την αναπτυξιακή στρατηγική, δηλαδή ανάλογα με το μείγμα χρήσεων logistics και μεταποίησης που θα επιλεγεί. Το ακίνητο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί και απαιτείται η αναβάθμιση της. Η θέση του ακινήτου, η μεγάλη του έκτασή και η σιδηροδρομική σύνδεση το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών υπερτοπικής σημασίας. Το project θα διασυνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη μέσω συνδυασμένων μεταφορών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.