Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες ενόψει της πανελλαδικής διάσκεψης – Ποιους δρόμους κλείνουν σήμερα

Οι αγρότες στέλνουν μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους έως ότου υπάρξει λύση στα προβλήματά τους. Τη Δευτέρα σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους.

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες, καθώς με συνελεύσεις στα μπλόκα, ενόψει και της πανελλαδικής διάσκεψης, καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, στέλνοντας μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους έως ότου υπάρξει λύση στα προβλήματά τους. Από τις 12 και μισή οι αγρότες της Λάρισας πραγματοποιούν συνέλευση και κλείνουν την αερογέφυρα προς Θεσσαλονίκη. Στο μπλόκο Μαλγάρων, αυτήν την ώρα κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το απόγευμα κλείνουν και την περιμετρική στην Πάτρα.

Πιο αναλυτικά σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους φαίνεται πως προσανατολίζονται οι αγρότες της Νίκαιας. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι επόμενες κινήσεις και δράσεις έως και την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη μία το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο προγραμματίζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Παράλληλα, έχει ληφθεί απόφαση να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Κλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχωρούν οι αγρότες, ωστόσο αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά. Το ρεύμα εξόδου του τελωνείου παραμένει ανοιχτό, όπως και η είσοδος, μέχρι να ξεκινήσει η κινητοποίηση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αγρότες, μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να τοποθετήσουν τα τρακτέρ τους και να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό τόσο της εισόδου όσο και της εξόδου του τελωνείου, για φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών.

Στη συνέχεια, το τελωνείο θα ανοίξει για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ από τις 18:00 έως τις 22:00 αναμένεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, πρόκειται για συμβολικές κινητοποιήσεις.

Κλείνει η Περιμετρική Πατρών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Έτσι, το μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση είναι η Περιμετρική Πατρών, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: ertnews.gr