Sony: Άλμα 10% για τα λειτουργικά έσοδα στο β' τρίμηνο - Αναβάθμιση guidance και γενναίο buyback

Ώθηση από τους τομείς της μουσικής και του imaging και sensing solutions.

Ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών του δεύτερου τριμήνου πέτυχε η Sony ενώ ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών έως και 100 δισ. γεν (648 εκατ. δολάρια). Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,108 τρισ. γεν (20,14 δισ. δολάρια) έναντι πρόβλεψης για 2,985 τρισ. γεν, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 5%, με τα λειτουργικά κέρδη να αγγίζουν τα 429 δισ. γεν έναντι πρόβλεψης για 398,44 δισ. γεν, με άλμα 10% από το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Παράλληλα, ο ιαπωνικός τεχνολογικός γίγαντας αναβάθμισε το guidance για το σύνολο του έτους, αναμένοντας αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 100 δισ. γεν, ή 8% από την προηγούμενη πρόβλεψή του, ενώ αναθεώρησε ανοδικά και το ετήσιο forecast εσόδων κατά 300 δισ. γεν, ή 3%, μειώνοντας παράλληλα τις εκτιμώμενες ζημίες από τους δασμούς των ΗΠΑ στα 50 δισ. γεν από 70 δισ. γιεν.

Ενώ η Sony έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια δασμολογική καταιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε τον Απρίλιο, το Τόκιο κατέληξε σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον τον Ιούλιο που μείωσε τους δασμούς στις ιαπωνικές εξαγωγές στο 15% από το 25% με ισχύ στις 7 Αυγούστου. Τα κέρδη από τον μουσικό τομέα της Sony σημείωσαν άλμα 27,65% σε ετήσια βάση στα 115,4 δισ. γεν, ενώ τα λειτουργικά κέρδη από τον τομέα imaging έκαναν ράλι 50% στα 138,3 δισ. γεν, όντας ο πιο κερδοφόρος τομέας της στο τρίμηνο.

Ο τομέας imaging και sensing solutions της Sony αναπτύσσει και κατασκευάζει προηγμένα προϊόντα ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από smartphones έως αυτοκινητοβιομηχανικά και βιομηχανικά συστήματα. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ισχυρές πωλήσεις στον τομέα υπηρεσιών παιχνιδιών και δικτύου, ο οποίος στεγάζει το PlayStation. Ο τομέας αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο μοχλό εσόδων της Sony, αλλά κατέγραψε μείωση κερδών στο τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, με πτώση 13,26% στα 120,4 δισ. γεν.