DW: 2025, η χρονιά που άλλαξε την Ευρώπη

Για την ΕΕ το 2025 ήταν μία χρονιά αναθεώρησης στόχων και πολιτικών. Οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι υποχωρούν μπροστά στους καταναγκασμούς της οικονομίας. Ο ρόλος των σκανδάλων.

Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο. Και το νέο της πρόσωπο δεν θα αρέσει σε όλους. Από την υπόσχεση ευημερίας και το «μέρισμα ειρήνης» που μας εξασφάλιζαν οι Αμερικανοί, περνάμε στην εποχή των περικοπών και των «προτεραιοτήτων». Η Ευρώπη θέλει (και πρέπει) να πληρώσει η ίδια για την άμυνά της απέναντι σε έναν μελλοντικό εχθρό, ο οποίος ακόμη δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια.

Για το 2025 η σημαντική πολιτική στροφή αφορά το οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης. Οι παλαιότερες υποσχέσεις για «πράσινη μετάβαση» περνούν σε δεύτερη μοίρα, είναι απλά «nice to have». Κορυφαία προτεραιότητα δεν είναι πλέον οι κλιματικοί στόχοι, αλλά η διατήρηση των κεκτημένων σε εποχές γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Η οικονομία στηρίζει την κοινωνική συνοχή»

Το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Μάνφρεντ Βέμπερ, μιλώντας πρόσφατα στη γερμανική τηλεόραση (ARD) στο περιθώριο συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). «Ολόκληρες βιομηχανίες πεθαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούμε πια να εγγυηθούμε την υπόσχεση ευημερίας που δίναμε στο παρελθόν» λέει ο Γερμανός πολιτικός. «Το ζήτημα επείγει και είμαι ευγνώμων που πολλές χώρες- και ο καγκελάριος Μερτς για τη Γερμανία- θέλουν να το αναδείξουν. Η οικονομία είναι το θεμέλιο της ισχύος μας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής».

Τον Μάρτιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ερωτηθεί τρεις φορές μέσα σε μία ημέρα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς ένα «ευρω-ομόλογο» για την Άμυνα και δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Ίσως γιατί διαισθανόταν ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αυτό υποδεικνύουν και οι τελευταίες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω κοινού δανεισμού. Οι βόρειες χώρες μπορεί να διώχνουν την «κοινή ανάληψη χρέους» από την πόρτα, αλλά εκείνη επιστρέφει από το παράθυρο...

Σε επιφυλακή η ΕΚΤ

Το θετικό στοιχείο στο μέτωπο της οικονομίας είναι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί ή τουλάχιστον επιβραδύνει την πορεία του. Αυτό επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να μειώσει τα επιτόκια δύο φορές μέσα στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Αλλά η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ παραμένει επιφυλακτική, όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη τον περασμένο Μάρτιο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται, με βιώσιμο τρόπο, γύρω στο 2%» ανέφερε. «Ειδικά με τις σημερινές συνθήκες εντεινόμενης αβεβαιότητας, θα αξιολογούμε εκ νέου την κατάσταση σε κάθε συνάντησή μας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να ορίσουμε την ενδεδειγμένη νομισματική πολιτική».

Ανεβαίνουν οι ευρωσκεπτικιστές

Στο «θεσμικό» κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ευρωσκεπτικιστές συνεχίζουν τη (δημοσκοπική και όχι μόνο) προέλασή τους, με στόχο να γίνουν ρυθμιστές των ευρωπαϊκών εξελίξεων μετά τις ευρωεκλογές του 2029. Πάντως το 2025 υπέστησαν δεινή ήττα, καθώς απορρίφθηκε η πρόταση μομφής εναντίον της Κομισιόν, που είχε καταθέσει ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέα από την πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Ιούλιο, μόλις 175 ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση μομφής επί συνόλου 553 που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

«Νερό στον μύλο» των αντιευρωπαϊστών ρίχνουν όμως τα πολυάριθμα σκάνδαλα που συγκλονίζουν τις Βρυξέλλες- και όχι μόνο. Ένα από αυτά, οι εικονικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τους Έλληνες αγρότες, καθώς μας περιμένουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ στην περίοδο 2028-2034.

Στη «σκιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπορούν να βρεθούν οι παρανομήσαντες; Ασφαλώς, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Deutsche Welle το περασμένο καλοκαίρι: «Βεβαίως θα βρεθούν. Πόσα στρέμματα δήλωσες στην εφορία; Πόσα στρέμματα δήλωσες στο Κτηματολόγιο; Πόσα στρέμματα δήλωσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δήλωσες 1.000 στον ΟΠΕΚΕΠΕ και 100 στην εφορία; Στα 900 στρέμματα θα επιστρέψεις πίσω όλα τα χρήματα, εντόκως».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης υποστηρίζει ότι στις αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει να υπάρχει η ίδια διαφάνεια, όπως και στις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ. «Να δοθούν στο φως της δημοσιότητας όλα τα ονόματα των δικαιούχων των κτηνοτροφικών και αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα προγράμματα ΕΣΠΑ», λέει χαρακτηριστικά.

Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, σκιές σκανδάλων προβάλλουν για μία ακόμη χρονιά και εκτός συνόρων. Ενώ ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί η περίφημη υπόθεση «Κατάργκεϊτ», η άλλοτε επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη διεύθυνση του Κολλεγίου της Ευρώπης, μετά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αναμένονται τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW

