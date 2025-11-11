Η Ελβετία κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για μείωση των δασμών στο 15%

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου «εργάζονται για μια συμφωνία που θα μειώσει ελαφρώς τους δασμούς».

Πολύ κοντά στην υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας για τη μείωση των δασμών από 39% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα τον Αύγουστο, στο 15%, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ελβετία, σύμφωνα με το CNBC.

«Δεν έχω καθορίσει κανένα ποσοστό, αλλά θα εργαστούμε για να βοηθήσουμε την Ελβετία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Χτυπήσαμε πολύ σκληρά την Ελβετία. Αλλά θέλουμε η χώρα να παραμείνει επιτυχημένη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι είναι «πολύ καλός σύμμαχος».

Ο δασμός στις εξαγωγές των ελβετικών προϊόντων θα μπορούσε να μειωθεί στο 15%, αντιστοιχώντας στο ποσοστό που επιβλήθηκε στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με διάφορα μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές. Το Bloomberg ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί εντός εβδομάδων.

«Δεν σχολιάζουμε τις εν εξελίξει συζητήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας της Ελβετίας στο CNBC, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Οικονομίας της Ελβετίας Γκι Παρμελέν «βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ».

Οι δασμοί προκάλεσαν οικονομική αναστάτωση στην Ελβετία, της οποίας οι βασικές εξαγωγές περιλαμβάνουν ρολόγια, κοσμήματα, μηχανήματα, σοκολάτα, ηλεκτρονικά και χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο δασμός ύψους 39% ήταν ένας από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στο πλαίσιο της παγκόσμιας δασμολογικής πολιτικής του φέτος.