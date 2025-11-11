Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της AstraZeneca - Πολυτιμότερη εισηγμένη στον FTSE 100

Eπιδίδεται σε ράλι 2,5%, στις 134,6 στερλίνες, με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 210 δισ. στερλίνες (282 δισ. δολάρια).

Νέο ρεκόρ όλων των εποχών πετυχαίνει η μετοχή της AstraZeneca την Τρίτη, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου του 2024, με αποτέλεσμα να εδραιώνει τον τίτλο της ως η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Βρετανίας βάσει market value.

Η άνοδος της Τρίτης πρόσθεσε στο συνεχιζόμενο ράλι μετά τα τριμηνιαία οικονομικά μεγέθη της περασμένης εβδομάδας, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για την τιμολόγηση των φαρμάκων της στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, που καθησύχασε τις επενδυτικές αγωνίες ελέω παγκόσμιας αβεβαιότητας λόγω εμπορικών τριβών.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τον φαρμακευτικό κολοσσό αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 40% των συνολικών πωλήσεών του.

Το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, η μετοχή της AstraZeneca επιδίδεται σε ράλι 2,5%, στις 134,6 στερλίνες, αποκτώντας κεφαλαιοποίηση κοντά στα 210 δισ. στερλίνες (282 δισ. δολάρια).

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύεται 1,1% σε νέα ιστορικά υψηλά, αφού τα στοιχεία για την αγορά εργασίας της Βρετανίας ενίσχυσαν τις ελπίδες των traders για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τον επόμενο μήνα.