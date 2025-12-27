Βραζιλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα για την εκκαθάριση τράπεζας

Πρόκειται για την πρώτη φορά που απόφαση που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας τίθεται υπό τον έλεγχο των ανώτατων δικαστηρίων της Βραζιλίας.

Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή έλεγχο λόγω της απόφασής της να θέσει σε εκκαθάριση την τράπεζα Banco Master, μια σπάνια περίπτωση δικαστικής παρέμβασης που ενδέχεται να υπονομεύσει τη νομική βεβαιότητα των ρυθμιστικών της αποφάσεων.

Τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητούν λεπτομέρειες για την κίνηση αυτή, με τη ρυθμιστική αρχή να αντιμετωπίζει προθεσμία για την παροχή σχετικών πληροφοριών. Η εκκαθάριση ακολούθησε μήνες ερευνών για τις δραστηριότητες της Banco Master και για τον πολιτικά διασυνδεδεμένο διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάνιελ Βορκάρο, ο οποίος πέρασε περίπου έναν μήνα στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η κεντρική τράπεζα εντόπισε στοιχεία που υποδηλώνουν απόπειρα απάτης στην προτεινόμενη πώληση της Master στην Banco de Brasília, έναν οργανισμό που ανήκει στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας. Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην ομοσπονδιακή αστυνομία και στην ομοσπονδιακή εισαγγελία, οι οποίες ζήτησαν τη σύλληψη του Βορκάρο και άλλων στελεχών στις 17 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που απόφαση που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας τίθεται υπό τον έλεγχο των ανώτατων δικαστηρίων της Βραζιλίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής στην προσπάθειά τους να κινηθούν μέσα στο πολύπλοκο πλέγμα πολιτικών διασυνδέσεων της Μπραζίλια - ένα πεδίο που ο Βορκάρο έχει επί μακρόν αποδειχθεί ικανός να εκμεταλλεύεται.

Η κεντρική τράπεζα δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Ο Βορκάρο αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι η τράπεζά του κατασκεύασε εικονικές πιστωτικές συναλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια πουλήθηκαν στην Banco de Brasília. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι τα χαρτοφυλάκια που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας δεν μεταβιβάστηκαν ποτέ ουσιαστικά και ότι η Banco de Brasília αγόρασε άλλα χαρτοφυλάκια που δεν περιλαμβάνονταν στην έρευνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Ντίας Τοφόλι κινήθηκε να αναλάβει τον έλεγχο της έρευνας, αφού δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι οι ενέργειες της αστυνομίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν άτομα με κοινοβουλευτική ασυλία. Μεταξύ των εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του Βορκάρο υπήρχαν έγγραφα που σχετίζονταν με συναλλαγή ακινήτου στην οποία εμπλεκόταν ομοσπονδιακός βουλευτής. Παρότι άσχετο με την έρευνα για την Banco Master, ο Τοφόλι έκρινε ότι το έγγραφο ήταν επαρκές ώστε να απαιτείται «κάθε νομική ενέργεια να αξιολογείται εκ των προτέρων από το παρόν δικαστήριο και όχι από κατώτερο δικαστήριο».

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Τοφόλι όρισε ακροαματική διαδικασία αντιπαράθεσης για τις 30 Δεκεμβρίου μεταξύ του Βορκάρο, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Banco de Brasília, Πάουλο Ενρίκε Κόστα - ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας - και του διευθυντή εποπτείας της κεντρικής τράπεζας, Αίλτον ντε Ακίνο.

Η ακρόαση προγραμματίστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα είτε από την ομοσπονδιακή αστυνομία είτε από την εισαγγελία. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα εισηγήθηκε να μην πραγματοποιηθεί, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα έπρεπε να λάβει χώρα μόνο αφού οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα έχουν εξεταστεί ξεχωριστά.

Ο Τοφόλι δεν έχει δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για την κλήτευση του Ακίνο, του οποίου ο ρόλος στην κεντρική τράπεζα αφορά την εποπτεία - και όχι τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πώληση της Master στην Banco de Brasília. Ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Γκαμπριέλ Γκαλιπόλο, έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να εμφανιστεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου για να εξηγήσει τις ενέργειες της ρυθμιστικής αρχής.

«Ως πρόεδρος, είμαι στη διάθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου για να παράσχω όλα τα στοιχεία που έχουμε ήδη δώσει στην εισαγγελία και στην ομοσπονδιακή αστυνομία. Έχουμε τεκμηριώσει τα πάντα: κάθε ενέργεια που έγινε, κάθε συνάντηση, ανταλλαγή μηνυμάτων, επικοινωνία - όλα αυτά είναι πλήρως καταγεγραμμένα. Εγώ προσωπικά είμαι διαθέσιμος να προσφέρω κάθε είδους στήριξη και συνδρομή στην έρευνα», δήλωσε στις 18 Δεκεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τζόναθαν ντε Ζεζούς άνοιξε ξεχωριστή έρευνα για την κεντρική τράπεζα, επικαλούμενος πιθανές αστοχίες στην εποπτεία της Banco Master. Σύμφωνα με την απόφασή του, οι ενέργειες της ρυθμιστικής αρχής «ενδέχεται να χαρακτηρίστηκαν από παραλείψεις και από αντιδράσεις που δεν ήταν επαρκώς έγκαιρες απέναντι σε ενδείξεις επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ιδρύματος, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και αυξάνοντας τον συστημικό κίνδυνο».

Οι επικριτές εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα άργησε υπερβολικά να θέσει σε εκκαθάριση έναν δανειστή που βρισκόταν ξεκάθαρα σε δυσχέρεια. Όπως και η έρευνα του Ανώτατου Δικαστηρίου, έτσι και η έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεξάγεται υπό καθεστώς μυστικότητας.

Ανερχόμενο αστέρι

Κάποτε παρουσιαζόταν ως ανερχόμενο αστέρι του βραζιλιάνικου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Master προσέλκυσε δισεκατομμύρια ρεάλ από ιδιώτες επενδυτές μέσω επενδυτικών πλατφορμών, προωθώντας τα ομόλογά της ως ασφαλή, καθώς καλύπτονταν από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων της Βραζιλίας, το Ταμείο Εγγύησης Πιστώσεων (FGC). Το ταμείο καλύπτει έως 250.000 ρεάλ ανά επενδυτή, με ανώτατο όριο το 1 εκατ. ρεάλ σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Μια αλλαγή κανονισμού της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2023 περιόρισε την πρόσβαση στο FGC, δημιουργώντας σοβαρό πλήγμα στο επιχειρηματικό μοντέλο της Master. Μια δεύτερη αλλαγή, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, θα απαιτεί από τις τράπεζες να συνεισφέρουν στο ταμείο με βάση το προφίλ κινδύνου τους, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2026.

Η εκκαθάριση της Master θα μπορούσε να κοστίσει στο FGC έως και 55 δισ. ρεάλ (10 δισ. δολάρια), εφόσον καταρρεύσουν και άλλες μικρότερες τράπεζες, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Σε αυτή την περίπτωση, το ταμείο θα χρειαστεί να αναπληρωθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Βραζιλίας.