Άνοδος για το πετρέλαιο ενόψει του πιθανού τερματισμού του shutdown

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, λόγω του αισιοδοξίας ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης θα τερματιστεί σύντομα και θα αυξήσει τη ζήτηση στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες για την αύξηση της προσφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Γερουσία ψήφισε με 60 «ναι» (8 από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή του κόμματος) και 40 «όχι» για ένα διαδικαστικό μέτρο για την προώθηση μιας συμφωνίας την Κυριακή το βράδυ. Η Γερουσία διέκοψε τη συνεδρίαση μέχρι τη Δευτέρα και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί ψηφοφορία για την τελική απόφαση, καθώς πρέπει να εγκρίνει το deal πριν φτάσει στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή του.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 0,63%, στα 64,03 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate πρόσθεσαν 0,60%, στα 60,11 δολάρια.

Την Παρασκευή ενισχύθηκαν ελαφρώς οι τιμές του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 25 σεντς ή 0,39%, στα 63,63 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate πρόσθεσαν 32 σεντς ή 0,54%, στα 59,75 δολάρια. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent και το WTI κατέγραψαν εξίσου απώλειες της τάξεως του 2%.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξάνονται επίσης στις ΗΠΑ, ενώ ο όγκος του πετρελαίου που αποθηκεύεται σε πλοία στα ύδατα της Ασίας έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων που περιόρισαν τις εισαγωγές στην Κίνα και την Ινδία.

Στο μεταξύ, η Lukoil κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στο πετρελαϊκό της κοίτασμα στο Ιράκ, αναφέρει το Reuters την Δευτέρα επικαλούμενο πηγές, την ώρα που η Βουλγαρία ετοιμάζεται να κατασχέσει το διυλιστήριό της στο Μπουργκάς, καθώς οι διεθνείς δραστηριότητες της ρωσικής εταιρείας δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Η ανωτέρα βία στο κοίτασμα West Qurna-2 στο Ιράκ σηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πλήγμα από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.