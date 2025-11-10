Reuters: Η Lukoil κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στο Ιράκ λόγω των αμερικανικών κυρώσεων

Η Lukoil κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στο πετρελαϊκό της κοίτασμα στο Ιράκ, αναφέρει το Reuters την Δευτέρα επικαλούμενο πηγές, την ώρα που η Βουλγαρία ετοιμάζεται να κατασχέσει το διυλιστήριό της στο Μπουργκάς, καθώς οι διεθνείς δραστηριότητες της ρωσικής εταιρείας δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Η ανωτέρα βία στο κοίτασμα West Qurna-2 στο Ιράκ σηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πλήγμα από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι η Lukoil έστειλε επιστολή στο υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ την περασμένη Τρίτη, αναφέροντας ότι οι συνθήκες ανωτέρας βίας την εμπόδισαν να συνεχίσει τις κανονικές λειτουργίες της στο West Qurna-2. Μέχρι στιγμής η Lukoil δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η Lukoil είναι η ρωσική εταιρεία με τη μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς αγορές. Η προσπάθειά της να πουλήσει τα ξένα περιουσιακά της στοιχεία στον ελβετικό έμπορο εμπορευμάτων Gunvor απέτυχε την περασμένη εβδομάδα, αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδειξε ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στη συμφωνία.

Κινδυνεύει να χάσει το πιο πολύτιμο ξένο περιουσιακό της στοιχείο

Το West Qurna-2 που βρίσκεται 65 χιλιόμετρα (40 μίλια) βορειοδυτικά του λιμανιού της Βασόρας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά πεδία στον κόσμο και το πιο πολύτιμο ξένο περιουσιακό στοιχείο της Lukoil.

Αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου του Ιράκ και παράγει σήμερα περίπου 480.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του κλάδου.

Εάν οι λόγοι πίσω από την ανωτέρα βία δεν επιλυθούν εντός έξι μηνών, η Lukoil θα σταματήσει την παραγωγή και θα αποχωρήσει εντελώς από το έργο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Reuters είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράκ SOMO ακύρωσε τη φόρτωση τριών φορτίων αργού πετρελαίου από την παραγωγή της Lukoil στο πετρελαϊκό κοίτασμα λόγω των κυρώσεων.

Και τρεις από τις πηγές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το Ιράκ είχε σταματήσει όλες τις πληρωμές σε μετρητά και αργό πετρέλαιο προς την εταιρεία λόγω των κυρώσεων.

Οι πληρωμές προς την Lukoil θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να υπάρξει συμβατική προσαρμογή που να διασφαλίζει έναν μηχανισμό για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος και έναν τρόπο πραγματοποίησης πληρωμών στις οντότητες που δεν έχουν υποστεί κυρώσεις, δήλωσε μία από τις πηγές, αξιωματούχος του υπουργείου Πετρελαίου.

Περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που είχαν διατεθεί για πληρωμές σε είδος προς την Lukoil για τον Νοέμβριο έχουν, εν τω μεταξύ, ακυρωθεί, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η SOMO δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου με την Lukoil μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα πίσω από αυτές τις κυρώσεις, πρόσθεσε η πηγή.

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να κατασχέσει το διυλιστήριο του Μπουργκάς

Δηλώνοντας κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως επιτρέπεται από την σύμβαση, η Lukoil επιδιώκει νομική προστασία από κυρώσεις για μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με το υπουργείο Πετρελαίου, δήλωσε ένας άλλος Ιρακινός αξιωματούχος.

Η Lukoil σε email που έστειλε την Παρασκευή διέκοψε τις υπηρεσίες όλων των μη Ρώσων ξένων υπαλλήλων, δήλωσε διευθυντής της West Qurna-2, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένουν μόνο Ρώσοι και Ιρακινοί υπάλληλοι της Lukoil.

Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιάζκοφ δήλωσε ότι οι αρχές διενεργούν επιθεωρήσεις και εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας στο διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στο Μπουργκάς.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο του χώρου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλγαρία υιοθέτησε νομικές αλλαγές που της επιτρέπουν να αναλάβει το διυλιστήριο και να το πουλήσει σε νέο ιδιοκτήτη.