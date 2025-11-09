Η πτώση των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ασία δημιουργεί αμφιβολίες για την εκρηκτική άνοδο

Η μεγαλύτερη πτώση την Ασία από τον Απρίλιο - που πυροδοτήθηκε από την πώληση τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street - έχει στρέψει ξανά την προσοχή στις «ρωγμές κάτω από την επιφάνεια».

Η ξαφνική πτώση των μετοχών τεχνολογίας στην Ασία την περασμένη εβδομάδα έχει ταράξει τους επενδυτές, λειτουργώντας ως μια έντονη υπενθύμιση ότι η εκρηκτική άνοδος στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών μπορεί να πλησιάζει στη λήξη των υψηλών επιπέδων.

«Οι πωλήσεις της περασμένης εβδομάδας είναι μια υπενθύμιση ότι η δομή της αγοράς στην Ασία είναι απλώς πιο ευάλωτη», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στην Saxo Markets στη Σιγκαπούρη. «Θα υπάρξουν περαιτέρω διορθώσεις. Κατά τη γνώμη μου, το έναυσμα ήταν οι υπερτιμημένες αποτιμήσεις και δεν τις έχουμε διορθώσει ακόμη. Έτσι, η αγορά ημιαγωγών της Ασίας είναι πιθανό να παραμείνει ευμετάβλητη».

Ο τομέας της τεχνολογίας στην Ασία έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο των ΗΠΑ φέτος, τροφοδοτούμενος από φθηνότερες αποτιμήσεις και τον ενθουσιασμό που προκλήθηκε από τις προόδους της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα από την DeepSeek. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific έχει αυξηθεί κατά 24% το 2025 - στο δρόμο να υπεραποδώσει τον S&P 500 με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 16 ετών.

Αλλά η εκρηκτική άνοδος έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία για υπερθέρμανση της αγοράς. Το χρηματιστήριο της Κορέας προειδοποίησε ακόμη για τους κινδύνους που δημιουργεί η αύξηση άνω του 200% των μετοχών της SK Hynix φέτος.

Αυτά τα υψηλά κέρδη βοήθησαν στη διαμόρφωση του εδάφους για την αναστροφή της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης τεχνολογίας MSCI Asia υποχώρησε έως και 4,2% την Τετάρτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ημερήσια διαπραγμάτευση από το σοκ των αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βυθίστηκε έως και 6,2%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έπεσε έως και 4,7%. Κύριοι προμηθευτές της Nvidia - συμπεριλαμβανομένων των SK Hynix και Advantest Corp - ήταν από τους πιο πληγέντες, με απώλειες περίπου 10% η κάθε μία εταιρεία.

Οι κίνδυνοι της συγκέντρωσης

Οι αναλυτές λένε ότι οι υπερβολικές απώλειες στην Ασία αντικατοπτρίζουν ένα ακόμη δομικό πρόβλημα: την ακραία συγκέντρωση τεχνολογικών γιγάντων στους περιφερειακούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 40% του Taiex, δηλαδή τριπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πριν από μια δεκαετία. Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics και η SK Hynix μαζί αποτελούν περίπου το 30% του Kospi.

Η Ιαπωνία δεν αποτελεί εξαίρεση: οι πέντε κορυφαίες μετοχές στον Nikkei 225 αντιστοιχούν περίπου στο 38% του συνολικού δείκτη. «Αν κάτι πάει στραβά με το «μπουμ» της τεχνητής νοημοσύνης ή των ημιαγωγών, ο Nikkei θα καταρρεύσει αμέσως», δήλωσε ο Takehiko Masuzawa, επικεφαλής συναλλαγών μετοχών στην Phillip Securities Japan στο Τόκιο. «Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε περισσότερες διορθώσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στο μέλλον».

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η έντονη συμμετοχή των μικρών επενδυτών στην τρέχουσα άνοδο έχει επίσης ενισχύσει τις διακυμάνσεις.

«Με τους ξένους επενδυτές ακόμη εκτός αγοράς, η υψηλότερη συμμετοχή των μικρών και εγχώριων επενδυτών οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις ασιατικές αγορές», δήλωσε ο Peter Kim, διευθύνων σύμβουλος στην KB Securities Co. στη Σεούλ. «Η χαμηλότερη ρευστότητα και η περιορισμένη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά υψηλού beta των ασιατικών μετοχών, είναι ιδιαίτερα εμφανή στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης».

Δυνατότερο δολάριο

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου έχει εντείνει την πίεση στους ασιατικούς κατασκευαστές ημιαγωγών, προσελκύοντας κεφάλαια ξανά σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Οι traders μειώνουν επίσης τα στοιχήματα για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, αφαιρώντας έναν σημαντικό υποστηρικτικό παράγοντα για τις παγκόσμιες μετοχές.

Βεβαίως, δεν είδαν όλοι την πτώση της περασμένης εβδομάδας ως λόγο ανησυχίας.

«Αυτό που είδαμε ήταν απλώς ρευστοποίηση κερδών, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», δήλωσε ο Shawn Oh, trader μετοχών στην NH Investment & Securities Co. στη Σεούλ. «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο και όχι τα θεμελιώδη στοιχεία. Πολλοί πιθανόν θεώρησαν ότι θα υπάρξει έστω μία διόρθωση».

Ακόμη και μετά την πτώση, οι αποτιμήσεις στον τομέα ημιαγωγών της Ασίας παραμένουν σχετικά ελκυστικές: ο περιφερειακός δείκτης ημιαγωγών της Bloomberg διαπραγματεύεται περίπου στις 18 φορές τα μελλοντικά κέρδη, πολύ χαμηλότερα από τις 28 φορές του Philadelphia Semiconductor Index.

Για κάποιους άλλους, η πτώση των ασιατικών τεχνολογικών μετοχών - μετά τις προειδοποιήσεις των διευθύνοντων συμβούλων της Goldman Sachs και της Morgan Stanley για την πιθανότητα παγκόσμιας πτώσης στις μετοχές - αποτέλεσε απλώς έναν ακόμη λόγο να γίνουν πιο προσεκτικοί.

«Είμαστε πωλητές τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Vikas Pershad, διαχειριστής χαρτοφυλακίου ασιατικών μετοχών στην M&G Investments στη Σιγκαπούρη. «Εστιάζουμε στις μελλοντικές αποδόσεις, γι’ αυτό και πήραμε κέρδη στον τομέα τον προηγούμενο μήνα. Δεν βρισκόμαστε σε επίπεδα όπου θα σκεφτόμασταν να αυξήσουμε την έκθεσή μας σε αυτούς τους τομείς προς το παρόν».