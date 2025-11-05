Wall Street: Προς αναζήτηση σταθερότητας οι tech μετοχές

Οι επενδυτές προσπαθούν να μετριάσουν τις ανησυχίες τους γύρω από την υπερεκτίμηση των κερδών στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τελευταία ενημέρωση: 19:17

Μετά τα πρώτα λεπτά που καταγράφηκαν μεικτά πρόσημα και σκαμπανεβάσματα, οι δείκτες μοιάζουν να σταθεροποιούνται στην Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να μετριάσουν τις ανησυχίες τους γύρω από την υπερεκτίμηση των κερδών στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, η αγορά προετοιμάζεται για αλλαγές με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόχραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να αντηχήσει στην καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, καθώς οι χρηματοδότες ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ελκυστικότητα της πόλης. Το θέμα που απασχολεί την αγορά είναι πως θα συνεργαστούν με το νέο δήμαρχο οι εξέχουσες μορφές της χρηματοοικονομικής αγοράς της Νέας Υόρκης, που θεωρούσαν αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας δημαρχίας Μαμντάνι και είχαν δαπανήσει εκατομμύρια για να ενισχύσουν άλλους υποψηφίους. Ο Μαμντάνι έχει υποσχεθεί πρόσθετο φόρο 2% στους εκατομμυριούχους και αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσει δωρεάν συγκοινωνίες, επέκταση της παιδικής μέριμνας και δημοτικά παντοπωλεία, πράγματα που δεν ακούγονται καθόλου ευχάριστα στα αυτιά της Wall Street...

Tα αποτελέσματα της εταιρείας κατασκευής τσιπ Advanced Micro Devices, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Η μετοχή της AMD αν και ξεκίνησε αρνητικά υποχωρώντας σχεδόν 1%, πλέον ενισχύεται πάνω από 1% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της κατασκευάστριας τσιπ εκτοξεύθηκαν 61,2% στο γ' τρίμηνο, φτάνοντας τα 1,24 δισ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, που εξαιρούν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ανήλθαν στα 1,20 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 1,17 δολάρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πτώση περίπου 8% της μετοχής της Palantir την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές είναι σκεπτικοί για τις αποτιμήσεις για την εταιρεία λογισμικού - και το ευρύτερο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η μετοχή της Palantir διαπραγματεύεται σε τιμή πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά της κέρδη.

Η Super Micro Devices, μια άλλη μετοχή που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, υποχώρησε χθες 7% μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι η μακροπρόθεσμη τάση εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή για τις μετοχές τεχνολογίας, ακόμη και αν υπάρξει βραχυπρόθεσμη υποχώρηση, δεδομένης των αυξημένων δαπανών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 ενισχύεται 0,66%, στις 6.815 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται 0,90% στις 23.557 μονάδες. Ο Dow Jones ανεβαίνει 232,14 μονάδες ή 0,49%, στις 47.317 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της McDonald’s ενισχύεται πάνω από 2,3%, καθώς μπορεί να μην «έπιασαν» τις εκτιμήσεις τα κέρδη που ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο τα εστιατόρια της αλυσίδας σημείωσαν καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 3,22 δολάρια, έναντι 3,33 δολαρίων που αναμενόταν βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG. Ο γίγαντας του fast food ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου ύψους 2,28 δισ. δολ., ή 3,18 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα από 2,26 δισ. δολάρια, ή 3,13 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα ήταν 7,08 δισ. δολ., αυξημένα κατά 3%, έναντι 7,1 δισ. δολ. της εκτίμησης. Οι παγκόσμιες συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, σε αντίθεση της πτώσης 1,5% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ήταν περίπου σύμφωνες με τις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με την StreetAccount.

Στο οικονομικό μέτωπο, ελαφρώς ισχυρότερη από το αναμενόμενο ήταν η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, δίνοντας κάποια ελπίδα ότι η αγορά εργασίας δεν κινδυνεύει να «βυθιστεί». Συγκεκριμένα, οι εταιρείες πρόσθεσαν 42.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από την μείωση 29.000 που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 22.000. Μια αναθεώρηση για τον Σεπτέμβριο έδειξε πως χάθηκαν 3.000 λιγότερες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε η ADP την Τετάρτη. Παρά την μικρή άνοδο των θέσεων εργασίας, οι μισθοί συνέχισαν να αυξάνονται. Οι αμοιβές για όσους παρέμειναν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση, όπως και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εργαζόμενοι που άλλαξαν θέσεις εργασίας σημείωσαν αύξηση 6,7%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με ένα μήνα πριν.

Η νομιμότητα ενός μεγάλου μέρους των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζεται από σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με απώτερο διακύβευμα την έκταση των εξουσιών του Αμερικανού προέδρου. Η εκτελεστική εξουσία πιέζει τους εννέα δικαστές –έξι συντηρητικούς και τρεις προοδευτικούς– να διατηρήσουν τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, με το σκεπτικό ότι φέρνουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων και επέτρεψαν από τις ΗΠΑ να αποσπάσουν από τους εταίρους τους υποσχέσεις για επενδύσεις και πιο ευνοϊκές συνθήκες για τις αμερικανικές εξαγωγές. Η ετυμηγορία του Δικαστηρίου μπορεί να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν πολλοί μήνες. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να ληφθεί πολύ γρήγορα. H κυβέρνηση ρίχνει όλο το βάρος της στη δίκη αυτή, όπου αναμένεται να παραστούν σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ.