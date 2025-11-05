McDonald's: Άνοδος των πωλήσεων παρά το «απαιτητικό περιβάλλον»

Δεν «έπιασαν» τις εκτιμήσεις της Wall Street τα κέρδη που ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο η McDonald’s την Τετάρτη, ωστόσο τα εστιατόρια της αλυσίδας σημείωσαν καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 3,22 δολάρια, έναντι 3,33 δολαρίων που αναμενόταν βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG.

Ο γίγαντας του fast food ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου ύψους 2,28 δισ. δολ., ή 3,18 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα από 2,26 δισ. δολάρια, ή 3,13 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα ήταν 7,08 δισ. δολ., αυξημένα κατά 3%, έναντι 7,1 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Οι παγκόσμιες συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, σε αντίθεση της πτώσης 1,5% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ήταν περίπου σύμφωνες με τις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με την StreetAccount.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,4%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της StreetAccount για 1,9%. Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση στο γεγονός ότι οι πελάτες αύξησαν τις δαπάνες τους, παρά την ολοένα μεγαλύτερη αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων fast food.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρις Κεμπτσίνσκι, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν «μία απόδειξη της ικανότητάς μας να επιτυγχάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη και σε ένα απαιτητικό περιβάλλον».

Μετά την είδηση η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά 0,6%.