AMD: Άλμα 61% στα κέρδη τριμήνου

Υψηλότερα κέρδη του αναμενόμενου ανακοίνωσε η AMD, γεγονός που ωθεί τη μετοχή της στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη της κατασκευάστριας τσιπ εκτοξεύθηκαν 61,2% στο γ' τρίμηνο, φτάνοντας τα 1,24 δισ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, που εξαιρούν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ανήλθαν στα 1,20 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 1,17 δολάρια.

Σημαντικά αυξημένη εμφανίζεται η δραστηριότητα της AMD στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών, η οποία μεταφράστηκε σε αύξηση 46% σε ετήσια βάση στα έσοδα γ' τριμήνου από τον τομέα που η εταιρεία αποκαλεί «client». Η απόδοση αυτή, όπως σημείωσε η AMD στην ανακοίνωσή της, αντικατοπτρίζει «ρεκόρ πωλήσεων επεξεργαστών Ryzen» και το «πλουσιότερο προϊόντικό μίγμα».

Η AMD στοχεύει σε έσοδα 9,6 δισ. δολαρίων, με απόκλιση ±300 εκατ. δολαρίων, για το τέταρτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών της FactSet που αναμένουν έσοδα 9,2 δισ. δολαρίων.

Το guidance της εταιρείας δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από τα chips Instinct MI308 για την κινεζική αγορά, σημείωσε η AMD.

Φώτο: Getty Images