ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο

Ελαφρώς ισχυρότερη από το αναμενόμενο ήταν η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, δίνοντας κάποια ελπίδα ότι η αγορά εργασίας δεν κινδυνεύει να «βυθιστεί».

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες πρόσθεσαν 42.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από την μείωση 29.000 που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 22.000. Μια αναθεώρηση για τον Σεπτέμβριο έδειξε πως χάθηκαν 3.000 λιγότερες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε η ADP την Τετάρτη.

Μία αύξηση στις θέσεις εργασίας κατά 47.000 στους κλάδους εμπορίου, μεταφορών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βοήθησε στην αντιστάθμιση των απωλειών σε άλλους τομείς. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας παρουσίασαν επίσης αύξηση 26.000, ενώ οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες πρόσθεσαν 11.000.

Παρά την τεχνολογική άνθηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, οι υπηρεσίες πληροφοριών σημείωσαν μείωση 17.000 θέσεων εργασίας. Άλλοι κλάδοι που κατέγραψαν απώλειες περιλάμβαναν τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες (-15.000), άλλες υπηρεσίες (-13.000) και τη μεταποίηση (-3.000), έναν τομέα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες παρά τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που αποσκοπούν στην επιστροφή της απασχόλησης στα εργοστάσια των ΗΠΑ.

Όλη η δημιουργία θέσεων εργασίας προήλθε από εταιρείες που απασχολούσαν τουλάχιστον 250 εργαζόμενους. Αυτή η κατηγορία πρόσθεσε 76.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις έχασαν 34.000.

Παρά την μικρή άνοδο των θέσεων εργασίας, οι μισθοί συνέχισαν να αυξάνονται. Οι αμοιβές για όσους παρέμειναν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση, όπως και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εργαζόμενοι που άλλαξαν θέσεις εργασίας σημείωσαν αύξηση 6,7%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με ένα μήνα πριν.

«Οι ιδιώτες εργοδότες πρόσθεσαν θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, αλλά οι προσλήψεις ήταν μέτριες σε σχέση με «αυτή που αναφέραμε νωρίτερα φέτος», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον. «Εν τω μεταξύ, η αύξηση των μισθών ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθερή για περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μετατοπίσεις στην προσφορά και τη ζήτηση είναι ισορροπημένες» τόνισε.

Η καταμέτρηση της ADP δημοσιεύεται την πρώτη Τετάρτη του μήνα και συνήθως έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά την επίσημη έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες που δημοσιεύεται δύο ημέρες αργότερα. Ωστόσο, λόγω του ιστορικού κλεισίματος της κυβέρνησης, η BLS, όπως και όλες οι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, έχει αναστείλει τη συλλογή και τις δημοσιεύσεις δεδομένων.

Εάν η έκθεση της BLS είχε δημοσιευτεί, η Wall Street ανέμενε να δείξει μείωση 60.000 θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,5%.

Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, λέγοντας ότι προς το παρόν έχει ξεπεράσει την προσοχή της κεντρικής τράπεζας σε σχέση με τον πληθωρισμό που κινείται πάνω από τον στόχο του 2%.