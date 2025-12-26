Τρίκαλα - Ελάτη - Περτούλι: Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις

Μια ολοζώντανη, σύγχρονη πόλη και γραφικά χωριά χτισμένα στις πλαγιές του Κόζιακα, προσκαλούν τους ταξιδιώτες σε μια χειμερινή περιπέτεια.

Κάθε φορά που βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνουμε ότι η πόλη του Ασκληπιού και του Ληθαίου ποταμού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και γίνεται όλο και πιο όμορφη, όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Έπειτα είναι και ο πανέμορφος ορεινός όγκος των Τρικάλων που σε προσκαλεί σε μια χειμερινή περιπέτεια. Αφού κάνεις τις βόλτες σου στην πόλη, μπορείς να επισκεφτείς μερικά από τα πιο όμορφα χωριά της Θεσσαλίας

Ελάτη, Περτούλι και Νεραϊδοχώρι, πετρόκτιστοι παραδοσιακοί οικισμοί μέσα στα έλατα, στις πλαγιές του Κόζιακα, μαγεύουν όσους επιλέγουν να τα επισκεφθούν έστω και μια φορά. Οι δραστηριότητες στη φύση, το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου και τα δεκάδες αξιοθέατα της περιοχής, μπορούν να εγγυηθούν υπέροχες στιγμές σε μία από τις πιο όμορφες ορεινές περιοχές της Ελλάδας.