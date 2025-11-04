Αγορές | Χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.000 μονάδες με στήριξη από ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ

Newsroom
Κατάφερε τελικά να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων το ΧΑ, με τις μετοχές να σημειώνουν ήπιες απώλειες την Τρίτη.

Κατάφερε τελικά να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές να σημειώνουν ήπιες απώλειες την Τρίτη, «ψαλιδίζοντας» την αρχικά σημαντική πτώση, επηρεασμένες από το «κόκκινο» κλίμα που επικρατούσε από το πρωί στα ταμπλό της Ευρώπης.

Στο γενικότερα μουδιασμένο κλίμα, βοήθησαν και οι προειδοποιήσεις κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών για τον κίνδυνο ενός selloff μετά το ράλι των τελευταίων μηνών, αφού οι μετοχές ειδικά του τεχνολογικού κλάδου προκαλούν ανησυχία στην αγορά μήπως έχουν υπερεκτιμηθεί από τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.013,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,73 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 201,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.842.615 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,66%), της Metlen (+1,62%), της ΔΕΗ (+1,08%) και της Aegean Airlines (+1,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,28%), της Eurobank (-2,13%), του ΔΑΑ (-2,06%) και της Optima Bank (-1,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 6.921.868 και 5.874.113 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 25 μετοχές, 82 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+2,26%) και Doppler (+1,99%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-8,55%) και Mermeren (-6,45%).

Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετοχές
