Lazard: Σε φάση συσσώρευσης οι ευρωπαϊκές αγορές - «Εντυπωσιακή» η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα

Υποστηρικτικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές λειτουργεί ο αυξημένος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, με τη Lazard να χαρακτηρίζει «εντυπωσιακή» την επίδοση της Ελλάδας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες στους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι οι αγορές της Γηραιάς Ηπείρου έχουν εισέλθει σε φάση συσσώρευσης, αναφέρει σε ανάλυσή της η Lazard Asset Management.

Όπως λένε οι αναλυτές της Lazard, η μέχρι στιγμής πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών εντός του 2025 επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν τη δυναμική τους. Και εξηγούν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές συγκαταλέγονται μεταξύ των assets με τις υψηλότερες αποδώσεις παγκοσμίως από την αρχή του έτους, ενώ αν ληφθεί υπόψη και η ισχύς του ευρώ, η επίδοσή τους φαίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

«Ωστόσο, οι περίοδοι υπεραπόδοσης σπάνια είναι γραμμικές», όπως επισημαίνουν, και εκτιμούν ότι «οι ευρωπαϊκές αγορές εισέρχονται τώρα σε μια φυσική φάση συσσώρευσης, ή ένα ‘κενό αέρος’» καθώς οι επενδυτές προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους μετά τα πρόσφατα κέρδη. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές δείχνουν να προσαρμόζονται και στο διαφαινόμενο τέλος του κύκλου μειώσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Αν και αυτή η παύση ενδέχεται να περιορίσει τη βραχυπρόθεσμη δυναμική σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου τα επιτόκια μειώνονται ξανά, το μακροπρόθεσμο αφήγημα της Ευρώπης παραμένει ισχυρό, υποστηριζόμενο από διαρθρωτικούς καταλύτες» αναφέρει η Lazard.

Ο ρόλος της ΕΚΤ

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι ένας βασικός παράγοντας της ισχυρής φετινής επίδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών ήταν η proactive νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε νωρίτερα από τις ΗΠΑ στην προσαρμογή των επιτοκίων και αυτό αρχίζει πλέον να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο μεταποιητικός τομέας στην Ευρώπη εισέρχεται επιτέλους σε φάση ανάπτυξης έπειτα από τρία χρόνια ύφεσης.

Υποστηρικτικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές λειτουργεί και το γεγονός ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ενισχύεται, όπως τονίζουν οι αναλυτές της Lazard, χαρακτηρίζουν μάλιστα εντυπωσιακή την επίδοση της Ελλάδας, όπου η πιστωτική επέκταση «τρέχει» με ρυθμό 12%.

Από την άλλη, οι επενδυτές συχνά χάνουν την υπομονή τους με τη χρονική καθυστέρηση που υπάρχει μεταξύ των αλλαγών στη νομισματική πολιτική και των οικονομικών δεδομένων. «Αν και οι μειώσεις επιτοκίων μπορούν να προκαλέσουν αρχικά αισιοδοξία, οι αγορές χρειάζονται χρόνο για να αποτυπώσουν τον θετικό τους αντίκτυπο. Αναμένουμε ότι η ευρύτερη οικονομία θα συνεχίσει να ενισχύεται, καθώς η πλήρης επίδραση των προηγούμενων μειώσεων επιτοκίων θα γίνεται ολοένα πιο ορατή τα επόμενα χρόνια» λένε οι αναλυτές του οίκου.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω άνοδο σε συγκεκριμένους κλάδους, προσφέροντας στήριξη στις ευρωπαϊκές μετοχές. Και εξηγούν ότι η αύξηση των κρατικών δαπανών θα ωφελήσει κλάδους όπως οι υποδομές, τα κεφαλαιουχικά αγαθά και οι κατασκευές, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ευρύτερη αγορά. «Αν και οι τράπεζες και οι αμυντικές εταιρείες έχουν ηγηθεί της ανόδου μέχρι στιγμής φέτος, η μεσοπρόθεσμη προοπτική δείχνει προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της αγοράς, καθώς η εγχώρια και διεθνής ανάπτυξη ενισχύεται».

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η Lazard επισημαίνει ακόμη ότι, παρά τη φετινή ισχυρή τους άνοδο, οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες, ειδικά σε σχέση με τις ΗΠΑ. Τονίζει, δε, ότι η ενίσχυση της κερδοφορίας έχει συγκρατήσει τις αποτιμήσεις στην Ευρώπη, ενώ οι γενναιόδωρες μερισματικές αποδόσεις ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, διάφοροι κίνδυνοι όπως οι εμπορικές διαμάχες και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για εξαγωγικές οικονομίες όπως η Γερμανία, ενώ η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις σε κλάδους με υψηλή διεθνή έκθεση. Ωστόσο, εκτιμούν ότι «αυτοί οι παράγοντες αντισταθμίζονται από τη διαρθρωτική ενίσχυση της Ευρώπης. Οι δημοσιονομικές πρωτοβουλίες, οι εταιρικές πρακτικές υπέρ των μετόχων, η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και οι ελκυστικές αποτιμήσεις ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική».