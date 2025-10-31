Αθροιστικά, στο διάστημα 27-29 Οκτωβρίου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος απέκτησε 110.390 μετοχές, με τη συνολική τους αξία να υπερβαίνει τα 4,63 εκατ. ευρώ.

Νέες αγορές μετοχών της Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, σε Αθήνα και Λονδίνο, γνωστοποίησε η εισηγμένη.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις, ο κ. Μυτιληναίος προέβη στις 29 Οκτωβρίου σε αγορά 22.390 μετοχών στο Χ.Α., στην τιμή των 42,87 ευρώ, καθώς και σε αγορά 8.000 μετοχών στο Λονδίνο, στην τιμή των 41,45 ευρώ.

Έτσι, η αξία των συναλλαγών αυτών διαμορφώθηκε σε 1,29 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής της Metlen είχε προχωρήσει σε αγορές 80.000 μετοχών της εισηγμένης, επίσης σε Αθήνα και Λονδίνο, αξίας 3,34 εκατ. ευρώ.

