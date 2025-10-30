Metlen: Ξεπέρασαν τα €3,3 εκατ. οι αγορές μετοχών από τον Ευ. Μυτιληναίο

Έμπρακτη στήριξη στη μετοχή του ομίλου αποτελούν οι αγορές μετοχών στις οποίες προέβη τις προηγούμενες ημέρες ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την αγορά 50.000 μετοχών αξίας 2,11 εκατ. ευρώ στην οποία προχώρησε ο Πρόεδρος και CEO της Metlen στις 27 Οκτωβρίου, την επομένη πραγματοποίησε νέα αγορά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευ. Μυτιληναίος προέβη σε αγορά 30.000 μετοχών στην τιμή των 40,89 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1,23 εκατ. ευρώ.

Έτσι, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή δεχόταν κερδοσκοπικές πιέσεις στο ταμπλό, ο ίδιος δήλωσε «παρών» με αγορές που ξεπέρασαν σε αξία τα 3,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια από τις πιο πρόσφατες αναλύσεις μεγάλων οίκων του εξωτερικού, η Citi έδωσε σύσταση buy για τη μετοχή της Metlen, ανέβασε την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την επέκταση της εταιρείας στην παραγωγή κρίσιμων μετάλλων όπως το γάλλιο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση έως και τα 80 ευρώ.