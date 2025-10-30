Αγορές | Commodities

Δύο στα δύο για το πετρέλαιο: Οριακά κέρδη με φόντο ΗΠΑ - Κίνα

Ανεπαίσθητη άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη, διευρύνοντας το κερδοφόρο σερί του.

Ανεπαίσθητη άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη, διευρύνοντας το κερδοφόρο σερί του καθώς οι traders «ξεσκονίζουν» ένα πιθανό εμπορικό deal ΗΠΑ - Κίνας μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, σε συνέχεια της συνάντησής του με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 0,1%, στα 60,57 δολάρια ενώ τα futures για το Brent ενισχύθηκαν 0,1% στα 65 δολάρια το βαρέλι.

Ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα, ανέφερε στο Reuters ότι οι επενδυτές θεωρούν τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ περισσότερο ως αποκλιμάκωση της έντασης παρά ως δομική αλλαγή στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα από 57% σε 47%, με αντάλλαγμα την επανέναρξη των αγορών αμερικανικής σόγιας από την Κίνα, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης.

Παράλληλα, οι η βρετανική Shell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισ. δολ., ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 5,05 δισ. δολ. - 5,09 δισ. δολ. ενώ οι πετρελαϊκοί κολοσσοί Shell και TotalEnergies ανακοίνωσαν πτώση κερδών στο γ' τρίμηνο, κατά 10% και 2% αντίστοιχα, επηρεασμένες από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, αν και η Shell ξεπέρασε τις προσδοκίες.

