ΧΑ: «Ακροβασίες» στις 2.000 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Με αρνητικό πρόσημο και πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση για τον Γενικό Δείκτη. Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, πτώση 1,57% για τον δείκτη των τραπεζών.

Με απώλειες και πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Πέμπτης, με τις πιέσεις να διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Με υποτονικό τζίρο στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας της συνεδρίασης, οι μετοχές των τραπεζών βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου.

Ωστόσο, οι θετικές εκθέσεις ξένων οίκων για τον κλάδο συνεχίζονται, με την HSBC να προχωρά σήμερα με μεγάλη ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Μάλιστα, ο οίκος αναμένει τριπλάσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) την περίοδο 2025-2027, αναθεωρώντας την πρόβλεψή του στο 9%, από 3% προηγουμένως, και εκτιμά ότι το γ’ τρίμηνο θα σηματοδοτήσει το τέλος της καθοδικής πορείας των καθαρών εσόδων από τόκους.

Η ελληνική αγορά μπαίνει από σήμερα σε ρυθμούς τραπεζικών αποτελεσμάτων με τη Eurobank (μετά το κλείσιμο του ΧΑ), αύριο ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς και την ερχόμενη εβδομάδα οι ΕΤΕ και Alpha Bank.

Πέραν των τραπεζών, αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε πολύ επιλεκτικά σε βιομηχανικά blue chips, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν, και μάλιστα με νέα υψηλά, οι Viohalco και ΔΕΗ.

Εύγλωττη η τελική εικόνα, με την αναλογία ανοδικών/ καθοδικών μετοχών στο 1:2,3, με 35 τίτλους σε ολόκληρο το ταμπλό να κλείνουν ενισχυμένοι, έναντι 81 που υποχώρησαν και 35 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Για τον Γενικό Δείκτη, που από τις 11:20 και μετά κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με πτώση 1% στις 2.005,20 μονάδες.

Πτώση 1,57% στις 2.260,49 μονάδες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, που επίσης έκλεισε οριακά πάνω από το χαμηλό ημέρας.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 193 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €25,37 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο 3,04 εκατ. ευρώ για 200 χιλ. μετοχές της ΔΕΗ (στην τιμή των €15,20), ένα πακέτο 2,72 εκατ. ευρώ για 334 χιλ. μετοχές της Τρ. Κύπρου (στα 8,15 ευρώ ανά μετοχή) και το πακέτο των 2,69 εκατ. ευρώ για το 3,76% της Ελίν.

«Κόκκινος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος ξεχώρισαν η Viohalco με άνοδο 1,33% στα €8,40 και η Cenergy ενισχυμένη 1,27% στα €14,38. Ανοδικά και η ΔΕΗ (+0,80%) στα €15,20, η Jumbo ακολούθησε ενισχυμένη 0,73% στα €27,52 και ο ΟΤΕ 0,68% στα €16,40. Αμετάβλητη στα €7,36 έκλεισε η Lamda Development.

Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 2,2%, βρέθηκαν οι Motor Oil (€26,00), ElvalHalcor (€3,13) και Τρ. Πειραιώς (€6,82), ακολούθησαν οι ΕΤΕ (€12,68) και Τιτάν (€39,30) με απώλειες 2%, ενώ με απώλειες 1,98% στα €6,94 ευρώ έκλεισε η ΕΥΔΑΠ στην πρώτη της πτωτική συνεδρίαση από τις 17 Οκτωβρίου.

Σε ποσοστό περί του 1,9% υποχώρησαν οι τίτλοι των ΟΠΑΠ και Eurobank, απώλειες άνω του 1% κατέγραψαν και οι Aegean (€13,24) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (€23,08), ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι Τρ. Κύπρου (-0,98%), Metlen (-0,93%), Helleniq Energy (-0,37%), Alpha Bank (-0,29%) και Coca-Cola HBC (-0,25%).