Μεγάλη ανοδική αναθεώρηση για τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών από την HSBC

Ο οίκος προχωρά σε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των προηγούμενων τιμών-στόχων, από 10% έως 23%, ενώ αναμένει τριπλάσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή.

Σε μεγάλες ανοδικές αναθεωρήσεις των τιμών-στόχων για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών προχώρησαν οι αναλυτές της HSBC.

Πιο συγκεκριμένα, για την Alpha Bank ανεβάζουν την τιμή-στόχο στα 4,35 ευρώ (από 3,75 ευρώ προηγουμένως), διατηρώντας σύσταση buy.

Για τη Eurobank δίνουν νέα τιμή-στόχο 3,65 ευρώ (από 3,30 ευρώ προηγουμένως) και σύσταση hold (από buy προηγουμένως).

Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή-στόχος είναι 13,65 ευρώ (από 11,80 ευρώ προηγουμένως) με αμετάβλητη σύσταση hold.

Για την Τρ. Πειραιώς η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 9,25 ευρώ (από 7,50 ευρώ προηγουμένως), με αμετάβλητη σύσταση buy.

Έτσι, η HSBC αναθεωρεί προς τα πάνω τις προηγούμενες τιμές-στόχους κατά 16% για την Alpha Bank, κατά 10,6% για τη Eurobank, κατά 15,67% για την ΕΤΕ και κατά 23,33% για την Τρ. Πειραιώς.

Βάσει των νέων τιμών-στόχων, η Τρ. Πειραιώς εμφανίζει περιθώριο ανόδου 33%, η Alpha Bank 25%, η ΕΤΕ 8%, και η Eurobank επίσης 8%.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν επίσης ότι, μετά από άνοδο περίπου 75% από την αρχή του έτους, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 8,1x και P/TBV 1,1x για το 2026, επίπεδα που πλησιάζουν τους μέσους όρους των ανεπτυγμένων αγορών, καθώς αρκετοί θετικοί καταλύτες έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως εξαγορές, αυξήσεις μερισμάτων και αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Ο οίκος αναθεωρεί επίσης ανοδικά στο 9%, από 3% προηγουμένως, την πρόβλεψή του για τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) του κλάδου την περίοδο 2025–2027, λόγω ισχυρότερων εσόδων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και χαμηλότερου κόστους κινδύνου.

Γ’ τρίμηνο

Για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών, η HSBC σχολιάζει ότι η εποχικά ασθενής πιστωτική ανάπτυξη, η μείωση κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση του Euribor και οι εκδόσεις ομολόγων MREL ενδέχεται να οδηγήσουν σε μικρή συρρίκνωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), με εξαίρεση την Alpha Bank που, όπως λέει ο οίκος, «πιθανότατα θα συνεχίσει να διαφοροποιείται θετικά από τις υπόλοιπες τράπεζες, εμφανίζοντας ελαφρώς ανοδική τάση».

Οι αναλυτές του οίκου αναμένουν ωστόσο ότι το γ’ τρίμηνο θα σηματοδοτήσει το τέλος της καθοδικής πορείας των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς το Euribor σταθεροποιήθηκε γύρω στο 2,0% κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Εκτιμούν μάλιστα ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα παραμείνουν ανθεκτικά στο δ’ τρίμηνο και θα αρχίσουν να αυξάνονται στη συνέχεια.