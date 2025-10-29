Σε μεικτό έδαφος οι ευρωαγορές εν αναμονή της Fed

Η προσοχή των επενδυτών θα μετατοπιστεί στη συνέχεια στην αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια.

Σε μεικτό έδαφος κινούνται οι κύριοι δείκτες των ευρωαγορών την Τρίτη, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, με μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας να θεωρείται ευρέως ως «τελειωμένη υπόθεση».

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει μικρή άνοδο 0,2% στις 575,89 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,22% στις 5.716 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,04% στις 24.272 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,12% στις 8.206 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,35% στις 9.732 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,20% στις 43.213 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,34% στις 16.029 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Santander υποχωρεί 0,4% παρόλο που κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ στο 9μηνο, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά λειτουργικά της έσοδα, ωστόσο, υπερέβησαν ελαφρώς την απόδοση στα 8,99 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το περσινό τρίμηνο. Διατήρησε σταθερά τις προβλέψεις της για το 2025, οι οποίες ανήλθαν σε 62 δισ. ευρώ σε έσοδα.

Η Deutsche Bank ενισχύεται 1,1% αφού τα κέρδη και έσοδα τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στην ισχυρή πορεία του τμήματος συναλλαγών σταθερού εισοδήματος. Ειδικότερα, τα έσοδα της μονάδας trading σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν 19% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,48 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 2,24 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 8,04 δισ. και τα καθαρά κέρδη σε 1,56 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 7,74 δισ. ευρώ και 1,49 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Πτώση 2% σημειώνει η μετοχή της UBS παρόλο που ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 2,5 δισ. δολάρια για το γ' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 74% από 1,43 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 1,85 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG. Επιπλέον, ανακοίνωσε έσοδα 12,76 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,68 δισ. δολάρια.

Πίσω στην Fed, μετά τη μείωση αυτή την εβδομάδα, το 84% των ερωτηθέντων προβλέπει μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο και το 54% μια τρίτη τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την έρευνα της Fed του CNBC τον Οκτώβριο. Συνολικά, προβλέπονται μειώσεις επιτοκίων 100 μονάδων βάσης φέτος και του χρόνου, μειώνοντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,2% μέχρι το τέλος του 2026.

Αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις Alphabet, Meta Platforms και Microsoft να ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη, και τις Apple και Amazon την Πέμπτη.

Ασία: Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei 225 - Ξεπέρασε τις 51.000 μονάδες

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν «χωρισμένη στα δύο»: από τη μία τα νέα ιστορικά υψηλά της Wall Street, από την άλλη η αναμονή για την απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 2,37% και έκλεισε στις 51.408 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.278 μονάδες με πτώση 0,23%.

Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 1,19% στις 4.747 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 4.081 μονάδες με κέρδη 1,76%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0,19% στις 901,59 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,96% ανήλθε στις 8.926 μονάδες.