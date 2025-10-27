ΧΑ: Ήπιες απώλειες με μειωμένο τζίρο για τον Γενικό Δείκτη

Μια «ανάσα» από τις 2.000 μονάδες βρέθηκε εκ νέου ο Γενικός Δείκτης, κλείνοντας με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Σε χαμηλά επίπεδα ο ημερήσιος τζίρος. Οι τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων.

Μια «ανάσα» από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων βρέθηκε εκ νέου τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, καθώς έκλεισε με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν με σχετικά αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να ενισχύεται έως τις 2.025 μονάδες (+0,69%) και λίγο μετά τις 12:00 «έγραφε» χαμηλό ημέρας στις 1.999,71 μονάδες (-0,58%). Εντονότερη ήταν η διακύμανση για τον δείκτη των τραπεζών, που στο ίδιο διάστημα βρέθηκε από το +1,10% και τις 2.318 μονάδες να υποχωρεί 1,02% στο χαμηλό των 2.268 μονάδων.

Η εξέλιξη της συνεδρίασης ωστόσο δεν επιφύλασσε συγκινήσεις, καθώς τόσο ο ΓΔ όσο και ο ΔΤΡ συνέχισαν σταθερά σε ήπια αρνητικό έδαφος. Ενδεικτικό της υποτονικότητας στο ταμπλό, ο χαμηλός τζίρος των 175,5 εκατ. ευρώ, με μειωμένη δραστηριότητα και σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 8,36 εκατ. ευρώ.

Εν τέλει η συνεδρίαση έκλεισε για τον Γενικό Δείκτη με απώλειες 0,42% στις 2.002,91 μονάδες. Με τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του Οκτωβρίου, ο ΓΔ εντός του μήνα καταγράφει μέχρι στιγμής αρνητική απόδοση 1,54%.

Αντίστοιχα, για τον ΔΤΡ οι συναλλαγές έκλεισαν με απώλειες 0,90% στις 2.271,28 μονάδες, ενώ συνολικά εντός του Οκτωβρίου ο δείκτης υποχωρεί 0,49%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,2:1, με 66 τίτλους σε θετικό έδαφος, 55 σε αρνητικό και 30 αμετάβλητους.

Η Fast Finance σχολίαζε σήμερα «οι σημαντικές αποδόσεις που έχουν δώσει από τις αρχές του έτους αρκετοί τίτλοι ουσιαστικά οδηγούν την αγορά να χρειάζεται μία περίοδο συσσώρευσης, πριν μας δείξει την επόμενη τασική της κίνηση», επισημαίνοντας ότι η άνοδος που έχει προηγηθεί ουσιαστικά μειώνει τον αριθμό των μετοχών «που έχουν λόγους και πιθανότητες να δώσουν μεγάλες αποδόσεις στο επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γι’ αυτό και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις μετοχές που είχαν υστερήσει σημαντικά να παρουσιάζουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά».

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον πολύ σημαντικό για το ΧΑ τραπεζικό κλάδο, ξένοι οίκοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν θετικές εκθέσεις. Οι αναλυτές της JP Morgan σχολιάζουν ότι δεν αναμένουν εκπλήξεις στα μεγέθη γ’ τριμήνου, η Bank of America προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών, ενώ η UBS σε έκθεσή της για την ΕΤΕ ανέφερε ότι αναμένει ένα ισχυρό γ’ τρίμηνο.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς Eurobank και Τρ. Πειραιώς ανακοινώνουν αποτελέσματα στις 30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, και έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Γενικότερα, η ελληνική αγορά από την αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε ένα «γεμάτο» από εγχώρια νέα 15ήμερο, καθώς στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται επίσης η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Στο ίδιο διάστημα, θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11). Έπονται, αμέσως μετά, οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η εικόνα ήταν ισορροπημένη, με 13 μετοχές σε θετικό έδαφος, 11 σε αρνητικό και 1 αμετάβλητη.

Πιο αναλυτικά, η Τρ. Κύπρου ξεχώρισε με άνοδο 2,56% στα €8,00, όπως και οι Cenergy και Motor Oil με κέρδη 1,60% και 1,43% αντίστοιχα, με την πρώτη να «γράφει» νέο υψηλό και κλείσιμο στα 14,00 ευρώ. Υψηλό 52 εβδομάδων και για τη ΔΕΗ που έκλεισε στα €14,87 με κέρδη 1,16%.

Ενισχυμένοι σε ποσοστό μικρότερο του 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των ElvalHalcor (+0,82%), ΔΑΑ (+0,80%), Τιτάν (+0,76%), ΟΠΑΠ (+0,55%), Optima (+0,50%), ΕΥΔΑΠ (+0,43%), Lamda Development (+0,28%), Viohalco (+0,25%) και ΟΤΕ (+0,13%). Αμετάβλητη ολοκλήρωσε η μετοχή της Aktor στα €8,48.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Alpha Bank (-2,84%) και Τρ. Πειραιώς (-2,06%) κλείνοντας στα €3,48 και €6,93 αντίστοιχα. Στο -1,18% ακολούθησε η Metlen (€42,00), στο -1% η Coca-Cola HBC (€39,52%) και στο -0,91% η Aegean (€13.08%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι τίτλοι των Helleniq Energy (-0,73%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,43%), Σαράντης (-0,32%), ΕΤΕ (-0,28%), Eurobank (-0,24%) και Jumbo (-0,15%).