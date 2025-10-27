UBS: Αναμένει ισχυρό γ’ τρίμηνο για ΕΤΕ και διατηρεί σύσταση «buy»

«Αναμένουμε ενημέρωση για πιθανές εξαγορές και πιθανή αύξηση του ποσοστού διανομής πιθανόν πάνω από 60%» σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου.

Ένα ισχυρό γ’ τρίμηνο, με τάσεις παρόμοιες με τους α’ εξαμήνου, αναμένουν για την ΕΤΕ οι αναλυτές της UBS, σημειώνοντας ότι το τρίμηνο αυτό πιθανότατα θα είναι το τελευταίο με πτώση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Ο οίκος διατηρεί σύσταση «buy» για τη μετοχή και τιμή-στόχο 14,90 ευρώ.

Η UBS αναμένει για το γ’ τρίμηνο της ΕΤΕ προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €282 εκατ. ή 31 λεπτά ανά μετοχή, σχολιάζοντας ότι είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου της τράπεζας για EPS €1,40 στο σύνολο του 2025.

«Εκτιμούμε ότι το γ’ τρίμηνο θα σηματοδοτήσει το χαμηλότερο σημείο τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και των κερδών, με την ανάπτυξη να επανέρχεται διαδοχικά από εδώ και πέρα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), η UBS προβλέπει για την ΕΤΕ ότι θα διαμορφωθούν σε €524 εκατ. (-1,4% σε τριμηνιαία βάση) και αναμένει συρρίκνωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 2,72%. «Το γ’ τρίμηνο είναι παραδοσιακά πιο αδύναμο για την ΕΤΕ ως προς την πιστωτική δραστηριότητα, ενώ η διοίκηση αναμένει ανάκαμψη των όγκων στο δ’ τρίμηνο» επισημαίνει ο οίκος. Προσθέτοντας ότι προβλέπει αύξηση 1,9% σε τριμηνιαία βάση στο δ’ τρίμηνο, οδηγώντας τα NII στα 2,136 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025, σε αντιστοιχία δηλαδή με τον στόχο της διοίκησης της ΕΤΕ για NII άνω των 2,1 δισ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η UBS επισημαίνει ότι τα έσοδα της ΕΤΕ από προμήθειες παραμένουν ισχυρά, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, τα λειτουργικά έξοδα κινούνται εντός του στόχου και το κόστος κινδύνου παραμένει χαμηλό, εντός των κατευθυντήριων γραμμών (κάτω από τις 45 μ.β. για το 2025).

Ως προς τη ρευστότητα και τα κεφάλαια της ΕΤΕ, η UBS σχολιάζει ότι η αξιοποίησή τους παραμένει βασικό θέμα. Ο οίκος εκτιμά ότι η ΕΤΕ θα συνεχίσει να ενισχύει τα κεφάλαιά της, ξεκινώντας από το ήδη υψηλό δείκτη CET1 στο 18,9%, και βλέπει payout 60%. «Αναμένουμε ενημέρωση για πιθανές εξαγορές και πιθανή αύξηση του ποσοστού διανομής, πιθανόν πάνω από 60%, ήδη από το 2025 αλλά και στα επόμενα χρόνια» σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου.

Βασικό χαρακτηριστικό της ΕΤΕ είναι η υψηλή κερδοφορία της, που όμως δεν αποτυπώνεται πλήρως λόγω του πλεονάζοντος κεφαλαίου, όπως εξηγούν, προσθέτοντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πλέον με δείκτη P/E 8,8x (για το 2026), πιο κοντά στα επίπεδα των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς το discount συνεχίζει να μειώνεται.