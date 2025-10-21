Take it or leave it από Euronext για ΕΧΑΕ

«Ή θα πετύχουμε όλοι μαζί ή θα αποτύχει ο καθένας μόνος του» ανέφερε ο Stéphane Boujnah. Έβαλε «ταφόπλακα» στις προσδοκίες για υψηλότερο τίμημα, λέγοντας ότι είναι σημαντικό deal για τη Euronext, αλλά όχι υπαρξιακής σημασίας. Χαρακτήρισε την ΕΧΑΕ «μονοπώλιο» και την υπάρχουσα πρόταση ως «μοναδική ευκαιρία».

Σε δύο βασικούς άξονες κινήθηκε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο CEO της Euronext, Stéphane Boujnah. Από τη μία σκιαγράφησε τα οφέλη που προκύπτουν από την προοπτική την οποία προσφέρει ο ευρωπαϊκός όμιλος ως προς την εξέλιξη του ΧΑ και, από την άλλη, περιέγραψε την ΕΧΑΕ ως μια εταιρεία που πιθανότατα δεν θα καταφέρει να «σταθεί» μόνη της στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη και διεθνώς.

Το «take it or leave it» δεν ακούστηκε με αυτή τη διατύπωση από τα χείλη του κ. Boujnah, αλλά αυτό ακριβώς ήταν το νόημα πίσω από όσα ανέφερε. Και ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που σχολιάζαμε στο insider πρόσφατα. Λέγαμε τότε ότι «για τη Euronext, η ΕΧΑΕ προσθέτει περισσότερο γεωγραφική διαφοροποίηση, παρά όγκο ή βάθος» και ότι «για τη Euronext η Αθήνα είναι ένα μικρό κομμάτι στο πανευρωπαϊκό παζλ. Για την ΕΧΑΕ, αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά συνολικά, είναι πιθανώς μια μοναδική ευκαιρία για να μείνει μέσα στο παιχνίδι της επόμενης μέρας και να πετύχει αναβάθμιση υποδομών, πρόσβαση σε κεφάλαια και διεθνή προβολή που θα ήταν μάλλον αδύνατο να επιτύχει μόνη της».

Όσο κι αν αφήνουν μια… γλυκόπικρη γεύση όσα είπε ο κ. Boujnah, ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ομίλου σίγουρα δεν έκρυψε τα λόγια του. Ας δούμε αναλυτικά τι είπε.

Γεωγραφική διαφοροποίηση και περιφερειακό κέντρο στην Ελλάδα

Αρχικά, επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί εντονότερα στη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Το ανέφερε μάλιστα τουλάχιστον δύο φορές, κάτι που πιθανότατα σημαίνει πως η επέκταση προς… τη γειτονιά μας είναι ειλημμένη απόφαση. Εξήγησε ότι για τη Euronext η εξαγορά της ΕΧΑΕ θα είναι πράγματι ένα σημαντικό deal, αν πετύχει, καθώς το ΧΑ μπορεί να λειτουργήσει ως «φυσικός κόμβος» για την περιοχή συνολικά, και ειδικότερα για εταιρείες γειτονικών χωρών που θα θελήσουν να εισαχθούν στο ταμπλό. Επισήμανε μάλιστα ότι σε κάποιες από αυτές τις χώρες διαθέτουν ήδη παρουσία ελληνικές εταιρείες.

Ο ίδιος επανέλαβε τη δέσμευση της Euronext για τη δημιουργία, επί ελληνικού εδάφους, ενός περιφερειακού κέντρου τεχνολογικής υποστήριξης και καινοτομίας. Εξήγησε ότι αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί ο όμιλος, δηλαδή με κάποιες υπηρεσίες να παραμένουν σε κεντρικό επίπεδο και άλλες να παραμένουν αποκεντρωμένες. Έφερε δε ως παράδειγμα την Πορτογαλία, όπου το αντίστοιχο περιφερειακό κέντρο ξεκίνησε να λειτουργεί με 50 άτομα και έφτασε σήμερα να υποστηρίζει ολόκληρο τον όμιλο με δυναμικό 500 ατόμων.

Περιγράφοντας τις προκαταρκτικές σκέψεις της Euronext, ο κ. Boujnah είπε ότι κάτι αντίστοιχο θα ήθελε να δει και στην Ελλάδα. Τη δημιουργία δηλαδή ενός περιφερειακού κέντρου που θα προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα της ελληνικής αγοράς, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και θα συμβάλει στην επιστροφή Ελλήνων μηχανικών και από το εξωτερικό. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι το εγχείρημα θα αποδειχθεί επιτυχές και, μελλοντικά, θα μπορέσει πράγματι να φέρει προστιθέμενη αξία σε ολόκληρο τον όμιλο.

Τεχνολογικές προκλήσεις και ακριβές επενδύσεις

Ο κ. Boujnah έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όπως είπε, η ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ στον όμιλο της Euronext αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ελληνική αγορά, συνεπάγεται αυτόματη τεχνολογική αναβάθμιση και, πέραν αυτής, ανοίγονται προοπτικές ώστε η ελληνική αγορά, μέσω των νέων επενδύσεων της Euronext σε τεχνολογίες αιχμής, να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα και να παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων.

Ο CEO της Euronext τόνισε εμφατικά το υψηλό κόστος αυτών των επενδύσεων, αναφέροντας ότι μεμονωμένα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (προφανώς μεταξύ αυτών και το ΧΑ) δεν είναι σε θέση να σηκώσουν αυτό το βάρος. Εξήγησε μάλιστα ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής δεν αφορούν μόνο τις υποδομές διεξαγωγής των χρηματιστηριακών συναλλαγών, αλλά και ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

«Ή θα πετύχουμε όλοι μαζί ή θα αποτύχει ο καθένας μόνος του» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Boujnah, αναφερόμενος στο εγχείρημα της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ένωσης κεφαλαιαγορών και, σε εκείνο το σημείο, οι συνειρμοί για το κατά πόσον η ΕΧΑΕ και το ΧΑ θα μπορέσουν, μεμονωμένα, να διεκδικήσουν μελλοντικά το καλύτερο δυνατό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ήταν μάλλον αναπόφευκτοι.

«Ταφόπλακα» σε υψηλότερο τίμημα

Συζητώντας με δημοσιογράφους το τίμημα που προσφέρει η Euronext για την ΕΧΑΕ, ο κ. Boujnah περιέγραψε την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ως μονοπωλιακή. Κάτι που επιτρέπει, όπως είπε, στην ΕΧΑΕ να προσφέρει 2,5 φορές πιο ακριβές χρεώσεις σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

«Διαβάστε τα χείλη μου: δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα». Με αυτό τον κατηγορηματικό τρόπο ο CEO της Euronext διέλυσε όποιες προσδοκίες υπήρχαν για βελτίωση του τιμήματος. Εξίσου κατηγορηματικός ήταν και όταν ρωτήθηκε και για το τι πρόκειται να συμβεί αν η εξαγορά δεν προχωρήσει: «Θα αποσυρθούμε εντελώς» είπε, εξηγώντας ότι όσο κι αν πιστεύει στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, «έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι επιχειρήσεις» και η Euronext θα επιδιώξει να υλοποιήσει τα πλάνα της σε κάποια άλλη αγορά.

Ο CEO της Euronext εξήγησε ότι, για τον όμιλο, δεν θα είχε κανένα νόημα να αποτιμήσει την ΕΧΑΕ ως μονοπώλιο. Ανέφερε ακόμα, επιχειρηματολογώντας υπέρ της «εξαιρετικά ελκυστικής» προσφοράς της Euronext, ότι ένας από τους λόγους που η ΕΧΑΕ είναι σε θέση να προσφέρει τα μερίσματα που προσφέρει, είναι ότι δεν έχει ακόμα υποχρεωθεί να προχωρήσει στις κοστοβόρες τεχνολογικές επενδύσεις που προαναφέρθηκαν και, γενικότερα, δεν έχει την ίδια πίεση για επενδύσεις όπως η Euronext.

Εν τέλει, ο κ. Boujnah συνόψισε το πώς βλέπει το deal με την ΕΧΑΕ, λέγοντας ότι η εξαγορά της είναι ένα σημαντικό deal για τη Euronext, αλλά όχι υπαρξιακής σημασίας για τον όμιλο. Κι αυτός ήταν ίσως ο πιο εύστοχος τρόπος για να το περιγράψει.

Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, τα «κλειδιά» του deal βρίσκονται στα χέρια των μετόχων. «Εμείς προσφέρουμε κάτι και αυτοί αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν» είπε, τονίζοντας ότι έχουν μπροστά τους μια δημόσια πρόταση που είναι προαιρετική και διαφανής.

Το στοίχημα των ναυτιλιακών

Ο κ. Boujnah αναφέρθηκε και στα προφανή, στο γεγονός δηλαδή ότι η ένταξη του ΧΑ σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο της εμβέλειας της Euronext προσφέρει διεθνή ορατότητα στις ελληνικές εισηγμένες, πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή ρευστότητας και προοπτικές ανάπτυξης.

Πέραν αυτών όμως, τόνισε ότι, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική αγορά είναι ακόμα μικρή σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αναγνώρισε τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, διαβεβαίωσε ότι η Euronext έχει ήδη μηχανισμούς για τη στήριξη τους, στάθηκε όμως ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό κλάδο. Περιέγραψε ως στοίχημα για τη Euronext την ένταξη των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά, λέγοντας ότι αποτελεί «παράδοξο» οι εταιρείες αυτές να είναι εισηγμένες σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον κ. Boujnah, ένας από τους λόγους για αυτό το «παράδοξο» είναι η χαμηλή ρευστότητα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Για να δώσει μάλιστα έμφαση σε αυτό το στοίχημα, ανέφερε ότι η προσέλκυση ελληνικών ναυτιλιακών στο ταμπλό του… Euronext Athens θα τεθεί ως μετρήσιμος στόχος, ανάμεσα σε άλλα KPIs, αν βεβαίως η εξαγορά της ΕΧΑΕ ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Η μετεξέλιξη του ΧΑ

Κατά τα άλλα, ο κ. Boujnah επιβεβαίωσε ότι έχει επαφές με παράγοντες της αγοράς και με όλες τις πλευρές του deal εντός Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι της ΕΧΑΕ. Συναντήθηκε, όπως είπε, με εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΧΑΕ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και χαρακτήρισε τη συζήτηση μαζί τους ως «πολύ προκαταρκτική αλλά και πολύ εποικοδομητική και παραγωγική».

Ο ίδιος εξήγησε ότι, αν το deal προχωρήσει, η ΕΧΑΕ θα ενσωματωθεί σταδιακά στη δομή της Euronext, σε ορίζοντα 2-3 ετών. «Το ΧΑ θα αναδιοργανωθεί και θα υπάρξει διαβούλευση με τους εργαζόμενους» όπως είπε, αν και απέφυγε να δεσμευθεί για τη μελλοντική μορφή και δομή. Πρόσθεσε επίσης ότι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, αν σε μεταγενέστερο στάδιο κριθεί απαραίτητο κάποιο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η Euronext δεν έχει λόγους να μην προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς αποτελεί κοινή πρακτική.

Επίσης, αν και επανέλαβε ότι με ποσοστό αποδοχής της δημόσιας προσφοράς άνω του 90% η ΕΧΑΕ θα ενσωματωθεί στον όμιλο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί τι θα συμβεί αν το ποσοστό αποδοχής κινηθεί μεταξύ 67% και 90%.