Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές με την Γάζα στο επίκεντρο

Με ανοδικές τάσεις ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι δείκτες, καθώς τα καλά νέα συνεχίζουν να καταφθάνουν από τη Μέση Ανατολή.

Με ανοδικές τάσεις ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό κλίμα να γίνεται πιο θετικό μετά τους πιο χαμηλούς τόνους που φαίνεται να υιοθετούν ΗΠΑ και Κίνα, ενώ την ίδια ώρα τα καλά νέα συνεχίζουν να καταφθάνουν από τη Μέση Ανατολή, όπου Χαμάς και Ισραήλ τηρούν την κατάπαυση του πυρός και έχουν ήδη προχωρήσει στην ανταλλαγή ομήρων.

Οι χθεσινές δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς μοιάζουν να ανοίγουν την πόρτα στην Κίνα για την επίλυση των διαφορών τους, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να τονίζει πως ελπίζει η Κίνα να ακολουθήσει το δρόμο της λογικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,39% στις 566,35 μονάδες, ενώ ο δείκτης Stoxx 600 Basic Materials σημείωσε άνοδο 1,7% μετά από πτώση 2,5% την Παρασκευή. Ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 0,7% στις 5.570 μονάδες.

Οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών κινήθηκαν στο «πράσινο», με την Fresnillo να σημειώνει άνοδο σχεδόν 8,5%, την Aurubis να προσθέτει 2,4% και την Anglo American να κερδίζει άνω του 4%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,53% στις 24.395 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,21% στις 7.944 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινήθηκε στο +0,15% στις 9.441 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,30% στις 42.174 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,33% στις 15.537 μονάδες.

Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών ASML κέρδισε 3,6% μετά την ανάληψη του ελέγχου της Nexperia, θυγατρικής της κινεζικής Wingtech Technology από την ολλανδική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες τσιπ στην Ευρώπη, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις.

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έκλεισαν χαμηλότερα, με τη Renault να προσθέτει 0,12%, τη Stellantis να ενισχύεται 3,1% και τη Mercedes-Benz να κερδίζει 0,45%. Οι εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών που αντιμετωπίζουν νομικές ενέργειες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου λόγω των ισχυρισμών ότι προσπάθησαν να παρακάμψουν τα όρια εκπομπών ρύπων ντίζελ κατά τη διάρκεια δοκιμών χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα «συστήματα παρακάμψεως».

Επιπλέον, η Lloyds Bank ενισχύθηκε σχεδόν 1% μετά την ανακοίνωση ότι θα διαθέσει επιπλέον 800 εκατ. λίρες (1,07 δισ. δολάρια) για αποζημιώσεις που προκύπτουν από το σκάνδαλο της παράνομης πώλησης χρηματοδοτήσεων αυτοκινήτων.

Τέλος, η μετοχή της Astrazeneca υποχώρησε σχεδόν 1%, παρά τα κέρδη 0,9% που σημείωνε στο ξεκίνημα των συναλλαγών με ώθηση από το deal που σύναψε την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί την Παρασκευή, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του μόλις πριν λίγες ημέρες, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία να ορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό από ένα διχασμένο κοινοβούλιο.