Ακόμη μία αεροπορική χρεοκόπησε ακυρώνοντας πτήσεις

Αν και στην αρχή του 2025 εκδηλώθηκε μεγάλη αισιοδοξία για την υψηλή επιβατική κίνηση, οι προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν για όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, δύο σκανδιναβικές εταιρείες -η Play και η Braathens Aviation- άφησαν ταξιδιώτες σε διάφορα σημεία του κόσμου εγκλωβισμένους, μετά το αιφνίδιο κλείσιμο των δραστηριοτήτων τους λόγω ηχηρών πτωχεύσεων.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους οι Ravn Alaska, Air Belgium και SKS Airways στη Μαλαισία, ενώ μεγαλύτερα ονόματα όπως οι WizzAir και Qantas Airways προχώρησαν στο κλείσιμο των θυγατρικών τους σε Άμπου Ντάμπι και Σιγκαπούρη αντίστοιχα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, έγινε γνωστό ότι και η Verijet, εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων με έδρα τη Φλόριντα, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 7. Η Verijet, με έδρα το Vero Beach, είχε συσσωρεύσει υποχρεώσεις ύψους 38,7 εκατομμυρίων δολαρίων και αντιμετώπιζε σειρά αγωγών, όταν ο 60χρονος ιδρυτής της, Richard Kane, πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Verijet και οι δραστηριότητές της

Όπως ανέφερε πρώτο εξειδικευμένο μέσο του χώρου των ιδιωτικών αερομεταφορών, η αίτηση πτώχευσης κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Σε αντίθεση με την πιο συνήθη αίτηση βάσει του Κεφαλαίου 11, η αίτηση βάσει Κεφαλαίου 7 σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν επιδιώκουν αναδιάρθρωση ή οικονομική ενίσχυση, αλλά προχωρούν απευθείας σε εκκαθάριση.

Η Verijet διέθετε στόλο μονοκινητήριων αεροσκαφών Cirrus SF50 Vision, εκτελώντας πτήσεις μικρών αποστάσεων σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2023 η εταιρεία επεκτάθηκε και σε διεθνείς προορισμούς, όπως οι Μπαχάμες, η Δομινικανή Δημοκρατία, τα Τερκς και Κέικος και τα Νησιά Κέιμαν, ως μέρος της ταχείας ανάπτυξής της μετά την ίδρυσή της από τον Kane, στο απόγειο της πανδημίας το 2020.

Την ίδια χρονιά, η Verijet κατατάχθηκε ως ο 13ος μεγαλύτερος αερομεταφορέας ναυλωμένων και fractional πτήσεων στις ΗΠΑ. Το σύνολο των υποχρεώσεών της περιλάμβανε 10,5 εκατ. δολάρια που όφειλε σε πελάτες «jet card» -ένα μοντέλο όπου ιδιώτες ή εταιρείες προπληρώνουν ώρες πτήσης για χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών- καθώς και επιπλέον οφειλές σε εκμισθωτές αεροσκαφών, ασφαλιστικές εταιρείες και διάφορους πιστωτές.