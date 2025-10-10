Ο Μακρόν όρισε ξανά τον Λεκορνί ως πρωθυπουργό της Γαλλίας

Ο Λεκορνί πρέπει να υποβάλει πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2026 τη Δευτέρα, προκειμένου να εγκριθεί η νομοθεσία μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του μόλις πριν λίγες ημέρες, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία να ορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο και να περάσει τον προϋπολογισμό από ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

Η κίνηση αυτή του Γάλλου προέδρου που «ταράζει τα νερά» ακόμα περισσότερο στην ήδη θολή πολιτική σκηνή της χώρας, έθεσε τέλος στις πολυήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ηγετών που είχαν ως στόχο την επίλυση του βαθύ πολιτικού αδιεξόδου της χώρας.

Ο Λεκορνί πρέπει να υποβάλει πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2026 τη Δευτέρα, προκειμένου να εγκριθεί η νομοθεσία μέχρι το τέλος του έτους. Διαφορετικά, η Εθνοσυνέλευση ενδέχεται να χρειαστεί να ψηφίσει ένα έκτακτο νομοσχέδιο για να συνεχίσει να χρηματοδοτείται η κυβέρνηση.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση, η οποία εξοργίζει τον γαλλικό λαό, και σε αυτή την αστάθεια, η οποία βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα την Παρασκευή ο Μακρόν είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς που συμμετείχαν στη συνάντηση κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Με τον διορισμό του Λεκορνί, ο Μακρόν διακινδυνεύει την οργή των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να βγει η χώρα από την βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών είναι είτε να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές είτε να παραιτηθεί.

Η επανεκλογή του Λεκορνί έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονων διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, αφού παραιτήθηκε απροσδόκητα από τη θέση του πρωθυπουργού τη Δευτέρα, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του, κατηγορώντας την αδιαλλαξία των πολιτικών ομάδων στην Εθνοσυνέλευση.