Χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο πριν τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη, η οποία θα έχει στο επίκεντρο την επόμενη ημέρα για τη Γάζα.

Xειραψία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν την έναρξη της στη Σύνόδου Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που διεξάγεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στις 2 το μεσημέρι στην Αίγυπτο, συνοδευόμενος από τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε λίγο μετά τις 16:20 από το Ισραήλ και προσγειώθηκε στην Αίγυπτο στις 17:25, ενώ οι περισσότεροι ηγέτες έχουν φθάσει από το πρωί στο αιγυπτιακό θέρετρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε εκεί στις 17:45 μαζί με τον Αιγύπτιο ηγέτη.

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο

Ντόναλντ Τραμπ (ΗΠΑ)

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει την προώθηση του ειρηνευτικού του σχεδίου, με βασικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά, όπως η μελλοντική διοίκηση της Γάζας και η τύχη της Χαμάς. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Αίγυπτος)

Η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης. Σύμφωνα με πηγές, η πρόσκληση προς τον Τραμπ να επισκεφθεί την περιοχή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκεχειρίας.

Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι (Κατάρ)

Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ήταν μεταξύ των Αράβων ηγετών που επιδίωξαν να συνδέσουν τον Τραμπ με τη διαδικασία ειρήνης, θεωρώντας ότι αυτό θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Μαχμούντ Αμπάς (Παλαιστινιακή Αρχή)

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει πιθανό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο.

Άλλοι ηγέτες που θα συμμετάσχουν

Εμανουέλ Μακρόν (Γαλλία)

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τουρκία)

Κιρ Στάρμερ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πέδρο Σάντσεθ (Ισπανία)

Τζόρτζια Μελόνι (Ιταλία)

Αντόνιο Κόστα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)

Αντόνιο Γκουτέρες (ΟΗΕ)

Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ (Αραβικός Σύνδεσμος)

Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ (Ιορδανία)

Αχμάντ Αλ Αμπντουλάχ Αλ Σαμπάχ (Κουβέιτ)

Βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα (Μπαχρέιν)

Πραμπόβο Σουμπιάνο (Ινδονησία)

Ιλχάμ Αλίεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Φρίντριχ Μερτς (Γερμανία)

Κυριάκος Μητσοτάκης (Ελλάδα)

Νικόλ Πασινιάν (Αρμενία)

Βίκτορ Όρμπαν (Ουγγαρία)

Σεχμπάζ Σαρίφ (Πακιστάν)

Μαρκ Κάρνεϊ (Καναδάς)

Γιόνας Γκαρ Στόρε (Νορβηγία)

Μοχάμεντ Σια αλ-Σουντανί (Ιράκ)

Φωτό @ AP