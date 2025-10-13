«Έσπασε» το ανοδικό σερί στο ΧΑ

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών. Μόλις 37 μετοχές στο σύνολο του ταμπλό έκλεισαν με θετικό πρόσημο, σε υψηλά επίπεδα ο ημερήσιος τζίρος.

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης διέκοψε το πρόσφατο τετραήμερο ανοδικό σερί.

Συνεδρίαση δύο… φάσεων η σημερινή, με την αγορά να κινείται ανοδικά έως τις 2.119 μονάδες στο πρώτο 60λεπτο και με τα deals των ΟΠΑΠ και Eurobank να προσδίδουν δυναμική.

Τα κέρδη ωστόσο σταδιακά περιορίστηκαν -την ίδια στιγμή που και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνταν πλαγιοκαθοδικά- και λίγο πριν τις 13:30 ο ΓΔ «γύρισε» σε αρνητικό έδαφος, για να γράψει στη συνέχεια ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.085,15 μονάδες.

Εν τέλει η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε για τον ΓΔ στις 2.087,17 μονάδες με απώλειες 1,09%, ενώ στο σύνολο του ταμπλό μόλις 37 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 86 σε αρνητικό έδαφος και 28 αμετάβλητων.

Το σημερινό ήταν μόλις το δεύτερο πτωτικό κλείσιμο για τον ΓΔ εντός του Οκτωβρίου. Το ίδιο ισχύει και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε τη Δευτέρα με απώλειες 1,37% στις 2.430,60 μονάδες, κι ενώ προερχόταν από αθροιστικά κέρδη 12,74% στις προηγούμενες 15 συνεδριάσεις.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 252,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,49 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τη μεγαλύτερη να αφορά ένα πακέτο 609 χιλ. τεμαχίων στη Jumbo αξίας 17,21 εκατ. ευρώ.

Σε τεχνικό επίπεδο, η αγορά διατηρεί ανοδική δυναμική, η εικόνα ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαρίσει προς τα τέλη της εβδομάδας, οπότε αναμένεται και η ετυμηγορία της S&P για το ελληνικό χρέος. Η προσπάθεια του ΓΔ να δοκιμάσει εκ νέου τα υψηλά των 2.135 μονάδων θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις εκτός συνόρων, κυρίως στο «μέτωπο» του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας που δείχνει να αναζωπυρώνεται και σε αυτό των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Στο επίκεντρο, από αύριο, και οι ανακοινώσεις τραπεζικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Όπως σχολίαζε σήμερα η Fast Finance, η αγορά διαθέτει στοιχεία που είναι ικανά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, «με το volatility να έχει τον πρώτο λόγο, θυμίζοντας ότι τα κέρδη για τον ΓΔ για το 2025 είναι 43% και για τον τραπεζικό 92%».

Επιλεκτικές κινήσεις με μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE large Cap μόλις 6 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, με τη Σαράντης να ενισχύεται 1,97% στα €13,46, την Τρ. Κύπρου 1,75% στα €8,12 και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,65% στα €23,36. Στο +0,72% έκλεισε η Coca-Cola HBC, ενώ ΔΑΑ και Jumbo έκλεισαν ενισχυμένες 0,40% και 0,21% αντίστοιχα. Χωρίς μεταβολή στα €7,54 έκλεισε η Lamda Development.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Metlen με απώλειες 3,04% στα €46,00, και ακολούθησαν με απώλειες άνω του 2% οι μετοχές των Helleniq Energy (-2,70%), Τρ. Πειραιώς (-2,44%), Cenergy (-2,20%) και ΕΥΔΑΠ (-2,01%).

Στο -1,96% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τις ΔΕΗ, Alpha Bank και Viohalco, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν, μεταξύ άλλων, και οι τίτλοι των ΕΤΕ (-1,83%), Motor Oil (-1,61%) και ΟΤΕ (-1,18%). Με μικρές απώλειες στο κλείσιμο και οι μετοχές των ΟΠΑΠ (-0,30%) και Eurobank (-0,16%).

Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap η ΚΡΙ-ΚΡΙ ξεχώρισε με κέρδη 1,49% στα €17,76 και ακολούθησαν ανοδικά μόνο οι ΟΛΠ (+0,91%) και Πλαστικά Θράκης (+0,50%). Στον αντίποδα, η Profile υποχώρησε 3,525 στα €7,39 και με απώλειες άνω του 2% ακολούθησαν οι Intracom (-2,74%), Alumil (-2,24%) και Fourlis (-2,21%). Από πλευράς όγκου, πρωταγωνίστρια εκ νέου η Intralot (-1,36%) διακινώντας 18,17 εκατ. τεμάχια αξίας 21,03 εκατ. ευρώ.