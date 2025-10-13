Ισραήλ: Συνολικά 1.968 Παλαιστίνιοι αποφυλακίστηκαν σε αντάλλαγμα για τους 20 ομήρους

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε σήμερα 1.968 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων που κρατούνταν ακόμη από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε σήμερα 1.968 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων που κρατούνταν ακόμη από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία προχώρησε στην απελευθέρωση των φυλακισμένων τρομοκρατών, με βάση τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων» στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Συνολικά «1.968 τρομοκράτες αποφυλακίστηκαν από τη (στρατιωτική) φυλακή του Οφέρ» που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και από τη φυλακή του Κτζιότ, στο νότιο Ισραήλ, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Η Χαμάς παρέδωσε στη ΔΕΕΣ τα λείψανα δύο ομήρων

Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) στη Γάζα, ανακοίνωσε αξιωματούχος που συμμετείχε στη διαδικασία.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει πως θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Χθες, οι ισραηλινές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίμεναν πως δεν θα παραδίδονταν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα, στην περίπτωση αυτή ένας «διεθνής οργανισμός» προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ